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屯門分店移除港版民主女神像　Chickeeduck與業主庭外和解

社會 11:42 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

原告於入稟狀附上有關民主女神像圖片。（楊詠渝攝）

連鎖童裝店Chickeeduck位於屯門市廣場的分店，早前因於櫥窗展示港版「民主女神像」擺設，而遭業主入稟要求法庭頒令需於24小時內移除擺設，Chickeeduck今（14日）發表聲明，指由於Chickeeduck沒有本錢進行司法程序，因此日前已移除擺設，事件亦已庭外和解，集團行政總裁周小龍質疑信和集團處理手法過於政治化。

行政會議提早結束暑期休會　下周二復會

周小龍今於聲明中指，集團於過去18年均與信和集團關係良好，過去於店內擺放裝飾亦從不需預先審批，惟獨今次擺放51厘米高的「民主女神像」遭反對，並遭信和以有客人投訴為由要求移除擺設。Chickeeduck曾要求與信和高層會面不果，而本周二（11日）晚上更收到業主申請禁制令的消息，周質疑業主利用租約內1條含糊不清的陳列條款，逼使他們將「民主女神像」移除。周指出，公司沒有本錢進入司法程序，因此只好庭外和解，於本周三（12日）晚上將擺設移除。

周又質疑信和管理層處理手法過於政治化，認為信和應明白政治中立的營商原則，而Chickeeduck於店內擺放「民主女神像」根本不違法，質疑1個象徵普世價值的擺設何以受到如此打壓。

由信和集團全資擁有的麗賢有限公司日前以業主身份入稟高等法院，指Chickeeduck於店內展示「民主女神像」擺設涉違反租約，要求法庭頒令Chickeeduck需於24小時內移除擺設，否則業主有權進入店內移除該擺設。

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記者：楊詠渝

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