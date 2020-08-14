【食用安全】韓國消委會檢測哺乳枕　3款可致癌重金属超標可令嬰兒智力下降【內附名單】

▲ 韓國消委會檢測16款哺乳枕，3款可致癌重金属超標3.1倍可令嬰兒智力下降。

不少新手媽媽都會選用哺乳枕，以減輕餵哺母乳時引起的酸痛症狀和身體負擔。不過，韓國消委會近日檢測市面16款哺乳枕，發現當中3款含可致癌重金屬，含量更超出安全標準3.1倍，若長期在體內累積，有機會令嬰兒智力下降。

根據韓國媒體報道，韓國消費者院對市面上16款哺乳枕進行安全檢測，結果發現7款含有有害物質，而其中3款的拉鍊被驗出含重金屬鉛，並超出安全標準3.1倍，涉及品牌包括The Willbes（윌비스）、DR COMPNAY（디알 컴퍼）、Kiwon Plus（기원플러스），目前已下令回收。而另有4款產品被驗出甲醛等揮發性有機化合物超標。

報道提到，重金屬鉛被世界衛生組織（WHO）歸類為致癌物質，假如長期在體內累積，可能會直接或間接導致兒童智力下降、貧血及肌肉無力等問題。而有內地媒體發現，其中有一個疑似涉事產品的哺乳枕在中國網購平台有售，呼籲消費者謹慎選購。

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責任編輯：羅嘉欣