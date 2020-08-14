旺角男子死亡案改列謀殺　兩黑幫漢被捕明日提堂

▲ 警方押疑犯到旺角一個單位，重組案情。

警方調查一宗謀殺案，拘捕兩名有黑幫背景的本地男子。今早（14日）將其中一名疑犯，押到旺角砵蘭街一單位調查，警方料案件涉金錢糾紛。

油麻地咸美頓街休憩公園，本月8日早上11時許，一名中年男子被發現倒斃上址。警方原先列作「屍體發現」案處理，但經調查發現有可疑，案件改列「謀殺」，拘捕兩名有黑幫背景的本地男子。

▲ 警方交代案情。

警方料案件涉金錢糾紛。西九龍總區重案組第一隊女總督察陳鈺敏稱，經法醫剖屍，發現死者3條肋骨有裂痕，脾臟爆裂及內出血，轉交重案組接手調查。警方之後鎖定2名疑人，在尖沙咀區拘捕24歲姓高及26歲姓張本地男子。警方相信死者在8月7日晚上，遭兩名疑人禁錮在砵蘭街一住宅單位及遭歐打；其後受害人爬窗逃離上址，但8小時候疑因內出血，倒斃公園。

陳鈺敏表示，初步2名疑犯有黑社會背景，案件明天（16日）在九龍城法院提堂。

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記者：曾秋文