【中毒危機】西環街坊目擊有人釣雞泡魚　怕食死人勸放生對方竟表示：唔怕

▲ 西環街坊目擊有人釣雞泡魚，勸籲會食死人，對方竟表示：「唔怕」。

雞泡魚的毒素主要在內臟，如市民處理不當，進食後嚴重可致命。有西環街坊勸阻一對男女將釣到的雞泡魚帶回家，對方竟表示「唔怕」！

男女釣到雞泡魚：攞返去食！

有網民在Facebook群組「西環變幻時」發帖，指在海濱長廊見到有一男一女釣了一條雞泡魚，體型甚大。樓主認為雞泡魚有毒素，隨時會「食死人」，便勸他們放生，沒想到對方堅持要把雞泡魚帶回家進食：

我話會食死人，佢哋話唔怕，喺大陸都成日食。

事件引起討論，不少網民表示「咁危險都食」、「等睇新聞報導一對男女食雞泡魚中毒身亡」。有人搞笑地表示「人地可能有個日本持牌廚師黎整河豚魚生呢」，更留下防止自殺會求助熱線電話。

有網民指出內地人一向都會吃雞泡魚，在大排檔會用酸菜炆，「識得劏都唔奇」，指去除內臟就可以進食。但有人反駁香港不少船家以為自己識劏，最終都中雞泡魚毒。有網民認為樓主已盡力提醒，對方沒有接納提議就算了。

攝入約1毫克河豚毒素可致命

海鮮業聯合總會主席李彩華表示，雞泡魚的毒素主要在內臟，如市民處理不當，進食後嚴重可致命。

根據食物安全中心資料顯示，雞泡魚（河豚）毒素是一種毒性強烈的海洋生物神經毒素。專家相信，河豚毒素很可能是由經常與海洋生物有關的海洋細菌所產生。河豚毒素主要分布在卵巢（魚卵）、魚肝和魚皮，而魚肉則通常不含毒素。

河豚毒素非常耐熱，即使經過烹煮和乾燥等食物配製過程後，毒素仍會存在魚的組織內，因此進食河豚和刺規等含有河豚毒素的魚類是十分危險的。

專家估計只需0.2毫克河豚毒素便可令人出現中毒徵狀，市民攝入約1~2毫克河豚毒素便可致命。中毒徵狀通常會在病者吃下毒素後10至45分鐘出現，但亦可延至3小時或以上。

病者會覺得面部及手腳感覺異常，隨後可能出現眩暈或麻痺，亦可能會有噁心、嘔吐、腹瀉和上腹疼痛。病者繼而可能會有呼吸急速等徵狀，並可能出現低血壓、抽搐和心律不正。

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責任編輯：羅嘉欣