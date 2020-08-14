前筲東校長退休義教太極結師生緣　練站樁改善體質病痛少埋身

▲ 前筲東校長劉海東退休義教太極，從改善體質到結師生綠，得著甚多。

劉海東，今年86歲，但聲如洪鐘，步履穩健，一點老態也沒有。1994年，從筲箕灣官立工業中學（現改名為筲箕灣東官立中學）校長的崗位退下來，就開始每周義教太極。如此積極，全因從中學時代，已領略太極強身健體的好處，學了差不多70年，一句：「不知道甚麼是腰骨痛？」令人羡慕。

說起學太極的往事，實在不能相信十多歲時候的劉海東，原來身體極之孱弱。

經常感冒、流鼻涕，讀書時候，兩行鼻涕不斷流好麻煩，要用棉花塞住個鼻，先可以做到功課。

那時候，他都有健身練腹肌，但對感冒就沒有太大的幫助。

直至他跟舅父盧秀東學站樁學太極，情況得以改善。

每日站樁20分鐘，初時都覺得好苦悶，但之後就發現健康有改善，每年最多只是感冒一、兩次。

劉海東還訴說了一件尷尬事：「那時候年輕，站樁時生殖器官有反應，師傅說是好嘢，代表充血，但不要有邪念。」

▲ 劉海東說，站樁最重要是堅持毅力，腳最初可能比較累，難以支撐，但假以時日，腳就會變得有力。（黃建輝攝）

有些人會覺得站樁太久，會令膝蓋受壓，但劉海東指重心應該在腳踭。

其實只是膝頭微曲，還要鬆腰收臀，讓腰部有休息的機會。但許多女士因為穿高踭鞋，又要美觀突臀，因此會有「折腰」的情況。但其實站樁是重心向下墜，就像不倒翁般，小腹微向上，那重心自然在後踭。

劉海東說站樁會令身體有暖感，亦有鬆腰的效果，這正是為甚麼劉海東一直以來沒有腰痛的原因。

他笑說也有教老師站樁，但有老師埋怨道：「『校長，學生笑我們！』我問：『笑甚麼？』『老師也給校長罰企囉！』」劉校長這才醒覺，站樁時個個絲毫不動地站著，真的像罰企，於是便讓老師移師室內，不再公開站樁。

▲ 劉海東60年代曾在長洲官立中學教書，試過大霧中船隻迷路拋錨，本來一眾同事可以準時回校上堂，結果十一、二點先返到長洲，全間學校就只有兩、三個同事負責管理。（圖片被訪者提供）

用太極震懾頑劣學生

初學除了站樁外，劉海東也有跟師傅學習意拳。意拳即是沒有招式，因為有形都是假的，無形才是真，打拳是自然反應，不能用招式去固定。「最高境界是：周身無孔不彈簧，即是被人攻擊時，就會將敵人彈開，這是最高境界。我有些功夫，但還未達到。」

但劉海東會將太極用於教學上，像有次有位老師帶來一個中二的學生，非常頑劣，因懂拳擊欺凌同學不聽教道，希望校長能訓示一下。

那男生神高神大，但我說：「我可以一隻手將你秤起，你信不信？」

其實劉校長是用太極拳的「聽勁」，但不是真的聽，而是用手的感覺順其勢而借力，要學生去左就去左，去右就去右，結果令那頑劣的學生喘不過氣來。「我其實想他明白不要恃著學過功夫，就不可一世，因為人外有人，天外有天。」後來劉校長再問老師那學生情況，經此一役，他學乖了。

他自言在教學上，太極幫了很大忙，像拳經有「捨己從人」這句說話。

即是當外力推我，我要放棄自己，跟隨你的勁力走動。做校長也是一樣，不要以為自己有無上權威，那就死定了！要多聆聽，不固執自己。

劉校長說對學生也一樣，罰學生是無用的，要站在他的立場，就像那頑劣的學生，才可以讓他信服。

▲ 現為亞洲電視數碼行政總裁的何麗全，原來也是劉校長的學生，劉老師會用「幾鬼馬」來形容他。「年輕時已很有潛質，搞晚會、話劇是活躍分子，而且搞得不錯。當時我已和同事說：『這個是奇才！』想不到 後來有這樣的發展。」（圖片被訪者提供）

從太極學會留有餘地

常說：「三年一小成，十年一大成」，縱使劉海東學太極已70年，他仍然覺得自己未到大成的地步。「我記得有次師傅帶我去見師公（梁子鵬），在他面前打幾招。我只是做完起式，準備打『攬雀尾』的時候，師傅已說：『劉仔，打拳要上下一線牽。』」劉海東說當時不敢問一線牽是甚麼意思，怕師公說：「師傅無教你嗎？」離開後才問師傅，原來打太極要像扯線的公仔，但他只是手郁動，身體卻完全沒有配合。這句說話，令他畢生難忘。

「之後師公也說過，太極拳的動作是矛盾的。當身體向前移動時，要有後拉之意，伸展不可去盡，要留有餘地，防範於未然。這是很大的啟示，做人處事也應該如此。」劉海東補充說。

▲ 原來霍震寰（後排左二）與劉海東師出同門，還拜師公梁子鵬（中排中間）為師。而劉海東（後排右四）的師傅則是舅父盧秀東（中排右一）。（圖片被訪者提供）

義教太極與學生結緣

未成大器也是劉海東謙虛，他退休後教太極也20多年，最初還是20人擠在他家裏學。「那時候太太還未退休，所以逢周一在家由下午兩點教到7點，但後來太太退休，人又多了（現有30多人），便以鳳凰太極協會名義租跑馬地社區中心上堂。」

劉海東的師傅教太極是有收費的，有次師傅在師公面前「打小報告」：「他教人無收錢。」但師公說了一句話：「好！結緣！」事實上，今天劉海東所教的太極學生，不是他同事，便是以前的學生，又或者學生的老友記，因太極結緣，劉海東也間接幫到他們保持身體健康。

▲ 不丹之旅，與一眾徒弟擺太極式子合照。（圖片被訪者提供）

腸胃不妥，站樁最適宜，因為胃病都是因為情緒緊張而致，而站樁就可以讓人放鬆。我有學生站樁時要嗝胃氣，後來就沒有了。又有學生初來時，腎有毛病，面色灰暗，但站樁有強腎之效，他勤加練習後，血氣運行得好，面色就好了。

他說，最重要是4個字：「堅持毅力」。學太極70年，劉海東就是人辦。

記者：何小雲