涉酒後襲警疑遭警虐打　6旬漢判囚半年上訴改判即時獲釋刑期

▲ 上訴人鍾志華（右）酒後涉襲警等罪，被判囚半年，今於高等法院上訴得直。（經濟日報記者攝）

六旬漢去年於北區醫院疑遭3名警員虐打，涉案男子早前就送院前曾於公園內酒醉後襲擊途人及襲警而承認控罪，被判囚半年，早前獲准保釋候上訴，上訴聆訊今（14日）於高等法院進行。法官指原審裁判官就襲警一罪定下最高刑罰6個月為判刑起點，必須處理的罪行是最為惡劣及嚴重。法官指以本案而言並非最嚴重類別，裁定就刑期上訴得直，上訴人已服刑21天，故改判即時獲釋刑期。

上訴人鍾志華（62歲）早前承認於2019年6月25日，在上水天平邨天明樓外的公園，襲擊男子廖俊景及警長莫兆強。上訴人就襲擊致造成身體傷害及襲警兩罪，被判囚半年，於今年6月初向高等法院申請保釋候上訴獲批。

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上訴一方今陳詞指，以案中受傷警員傷勢，根據《警隊條例》第63條，最高刑罰為罰款5,000元及監禁6個月，原審裁判官以最高刑罰作判刑起點做法值得商榷。代表律師指案中兩名事主受傷均源於同一事件，裁判官於考慮判刑原則時，不應將刑罰完全分期執行。

代表律師指，案發時上訴人並非酗酒人士，當時因與妻子爭執而喝下10罐啤哂，於公園內與事主發生爭執，導致本案發生，沒有預謀而犯案，其後於接受警方調查時，不智地襲擊案中警長，當時上訴人因受酒精影響下而語無倫次。

法官指襲警罪並沒有判刑指引，須視乎案情而言，許多案件涉及酒後犯案，不知為何經常出現吐口水及揮拳情況，情節類同，判刑上難以作比較，差之毫釐，謬之千里。至於受酒精影響而犯案，法官指上訴庭沒有指引酒後犯案須加刑，亦沒有案例指屬有力求情理由。

律政司一方回應則指，受酒精影響不能中和或淡化犯案因素，基於案件嚴重而支持及接納裁判官判以高的刑期。

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法官則指襲警罪不只是高的刑期，而是以最高刑罰，法官指定下最高刑罰必須處理的罪行屬最為惡劣及嚴重。本案涉及向執行職務警員施襲，上訴庭及裁判法院上訴均處理過，亦同意是嚴重行為。法官指法庭有責任保護執行職務警員及其他公職人員，不應將他們暴露任由巿民襲擊。

以本案而言，法官指上訴人揮拳一次便跳入《警隊條例》第63條中最嚴重類別，以本案案情，相信律政司一方亦難以說是屬最嚴重類別，否則其他案件將如何處理。法官最終裁定上訴得直，上訴人由認罪至獲准保釋上訴已服刑21天，故判處即時獲釋刑期。

案發於2019年6月25日晚上，事主廖俊景在公園玩電話，上訴人與其他人因政見問題爭拗，其後以為事主在拍攝，一怒之下攬著事主及向他吐口水、踢其腹部及拳打他的眼。警長莫兆強接報到場，上訴人不斷查問其警員編號。警長回答後，仍遭上訴人揮拳打臉部，造成1厘米長的裂傷，不需縫針。

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記者：林育慧