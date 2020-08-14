【明星相】胡鴻鈞會計師家姐獲網民讚靚女　Hubert解釋胞姊不入行原因

▲ 胡鴻鈞的家姐最近成為網民討論的焦點。

胡鴻鈞（Hubert）的家姐Sharon最近引起網民討論，因為網民發現胡鴻鈞的胞姊是位大眼美女，大眾一致稱讚，並羨慕胡鴻鈞有個靚家姐，甚至指Sharon比Hubert緋聞女友蔡思貝更靚。

其實胡鴻鈞偶爾會於社交平台貼出家人的照片，其家姐Sharon的舊照最近卻被翻出及引起熱議，不少網民並羨慕胡鴻鈞有個靚家姐，更希望Sharon也一起出道。

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▲ 胡鴻鈞偶爾會貼出家姐的美照。（胡鴻鈞IG圖片）

胡鴻鈞有位靚家姐

不過，Hubert已代家姐否認有意入行，並指她是位計師、現居於澳洲，笑言她還是安份地當會計較好。

Hubert曾於TOPick專訪中提到任職會計師的Sharon已移民到澳洲，而他也順理成章成為家中的財政支柱。他說：「當父母退休時，只剩下我給家用，因家姐已移民到澳洲，她也有自己的生活，承受着她的財政壓力，所以我惟有靠自己。」

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▲ 胡鴻鈞與家姐感情深厚。（胡鴻鈞IG圖片）

孝順仔胡鴻鈞為父母供樓

孝順的Hubert孭起養家的責任，並為父母供樓，「現時所住的地方由我負責供的，當然首期是跟父母一起夾，而他們是夾大份的，之後供樓的重任便交到我手上了。所以每個月都有一定的支出，也成為了我的動力，要更加勤力。」

胡鴻鈞又謂：「我不是業主來的，層樓是寫父母的名字，我只是負責供的，所以我是未有物業的。」

Hubert坦言自己不懂得理財，「儲錢的方法就是全都交給媽媽，這是最好的方法。」

胡鴻鈞續指：「出糧後，給一半錢作為父母家用，然後將大部分人工都交給媽媽，儲蓄或投資也好。剩下約人工的2至3成錢則會用來吃飯、買衫、養車，基本上個人積蓄不多。」

▲ 胡鴻鈞近日為胡媽媽慶生。（胡鴻鈞IG圖片）

他大讚媽媽是其理財大師、投資顧問：「媽媽這方面很有心得，所以便交給她幫我打理，我只需要一筆能生活的積蓄便夠了。」

為了給家人安逸的生活，Hubert一直努力賺錢，「他們從不介意自己的子女賺錢多與少，或者是否能給予他們穿金戴銀的生活，反而子女是否健康，他們是否在過一個充實的生活。」