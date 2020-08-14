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【屍殺半島】《屍殺列車》續集報捷　上映1個月全球票房破3.7億

娛樂 12:36 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《屍殺半島》上映一個月，全球票房破3.7億。

電影《屍殺半島》雖然因為疫情關係未能如期在香港上映，但電影於上月中已在韓國、台灣等地公演，上映至今累積超過3.7億票房，再創多個紀錄。

四年前上映的《屍殺列車》叫好叫座，導演延尚昊相隔四年後，決定再以喪屍為題材，換上演員姜棟元、李貞賢等人，推出續集《屍殺半島》，故事背景與香港有關，本來電影計劃於上月中與韓國同步上映，可惜因疫情的關係一再延期。

《屍殺半島》於韓國、台灣、新加坡等地如期上映，至今一個月時間，已經在各地打破不少票房紀錄。包括在台灣成今年最高票房的電影，突破了1,100萬美元（約8580萬港元）票房，另外在越南亦超越揚威奧斯卡的《上流寄生族》紀錄，《屍殺半島》累計票房突破350萬美元（約2730萬港元），於新加坡也成為今年最賣座電影。

《屍殺半島》在全球15個地方上映後，累積的票房超過4800萬美元（約3億7百萬港元），電影將於更多地方上映，下周五即將在美國上映。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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