【食用安全】美國麥當勞Burger King等連鎖快餐店　被驗出食物包裝含致癌物PFAS

▲ 美國麥當勞、Burger King等連鎖快餐店被揭食物包裝含致癌物PFAS。

麥當勞、Burger King吸引不少人光顧。不過近日有美國環保組織的研究指出，麥當勞、Burger King、Wendy’s等6間連鎖快餐店的食物包裝也含致癌物PFAS （全氟烷基、多氟烷基化學物質），PFAS可存留人體多年。多間連鎖快餐店已表示，正研究從包裝中去除部份或全部PFAS。中國麥當勞、漢堡王亦就事件於微博發聲明指，在中國使用的食品包裝材料中沒有添加PFAS，完全符合國家相關標準。

綜合CNN及Business Insider報道，美國環保組織Ecology Center、Mind the Store、Toxic-Free Future於8月6日發表最新研究報告。該研究測試美國麥當勞、Burger King、Wendy’s、Sweetgreen、Cava、Freshii 這6間連鎖快餐店的38個食品包裝樣本，結果發現幾乎有一半樣本氟含量高於篩查水平，含有毒化學物質PFAS 。

被驗出含PFAS的食物包裝包括：麥當勞細薯條袋、麥當勞的巨無霸盒、麥當勞餅乾袋、Burger King華堡包裝紙、Burger King雞塊袋、Burger King餅乾袋、Wendy’s餅乾袋、Freshii 碗、Cava兒童餐盤、Cava碗、Cava皮塔餅薯片袋、Cava三文治或迷你皮塔餅的包裝紙。

PFAS可存留人體多年

PFAS為化學物質，用於製作耐油脂和防水物料。過去10年的研究發現，PFAS與癌症、肝臟損傷、甲狀腺疾病、免疫功能紊亂、內分泌干擾及發育問題等相關。含PFAS的包裝被棄置後，也會破壞環境及影響人類健康。大部份人接觸PFAS是透過受污染食物或飲品。科學家發現，PFAS化學品永遠不會分解，會永久存留環境中，並很易進入人體，存留體內多年。

美國疾病控制及預防中心於2015年發表的一份報告指出，在97％美國人的血液中檢測到PFAS。

7月底，美國食品藥品監督管理局宣布，已與三大食品包裝生產商達成自願協議，將逐步淘汰PFAS。 Cava、Sweetgreen、Freshii宣布，計劃在未來幾個月從食品包裝中消除PFAS。

麥當勞表示，已從全球麥當勞食品包裝中淘汰PFAS。Burger King則表示，將與供應商合作，在FDA建議的三年內或可行情況下，從所有包裝中去除PFAS。Sweetgreen亦表示，正與供應商尋求解決方案。

因事件引起廣泛關注，麥當勞中國、漢堡王中國亦在微博發表聲明，強調在中國使用的食品包裝材料中沒有添加PFAS，完全符合國家相關標準，請民眾放心。

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責任編輯：羅嘉欣