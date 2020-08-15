【TOPick診症室】口罩戴得多易生暗瘡　養和醫院皮膚科主任陳俊彥解構暗瘡治療及預防方法

▲ 《TOPick診症室》

現在天氣炎熱，但疫情持續，在室內及室外的公共地方都要戴口罩，不少人的皮膚長出了暗瘡，養和醫院皮膚科主任陳俊彥會講解一下，暗瘡的治療及預防方法。

陳俊彥醫生指出，如果本身臉油分泌較多，另外毛孔容易閉塞的話，戴口罩的邊緣位置容易會閉塞，引起暗瘡如果暗瘡病情並非太嚴重，一些生活習慣的改善，或者戴口罩上可以注意的地方已經可以改善，不過如果病症教嚴重，暗瘡數目比較多，或者膿頭性的暗瘡，或者一些所謂石頭瘡，我們稱為囊腫性的暗瘡，屬於中至重度暗瘡，這些病人可能都需要塗藥膏，或需要服藥才能改善情況。

至於病人經常都問「何謂石頭瘡」，陳俊彥指出「石頭瘡」在醫學上稱為囊腫性暗瘡，囊腫性暗瘡代表很深層，在真皮層的底部，甚至在皮下脂肪層，會很痛甚至含膿，究竟應如何護理，一旦屬於混合性皮膚，是否比較容易出現暗瘡呢?詳情即看片：

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採訪：伍瑋瑋

拍攝及剪輯：文子健