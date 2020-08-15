  • 31°C
香港時間 : 2020815日 (六) 16:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【TOPick診症室】口罩戴得多易生暗瘡　養和醫院皮膚科主任陳俊彥解構暗瘡治療及預防方法

社會 15:14 2020/08/15

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《TOPick診症室》

現在天氣炎熱，但疫情持續，在室內及室外的公共地方都要戴口罩，不少人的皮膚長出了暗瘡，養和醫院皮膚科主任陳俊彥會講解一下，暗瘡的治療及預防方法。

陳俊彥醫生指出，如果本身臉油分泌較多，另外毛孔容易閉塞的話，戴口罩的邊緣位置容易會閉塞，引起暗瘡如果暗瘡病情並非太嚴重，一些生活習慣的改善，或者戴口罩上可以注意的地方已經可以改善，不過如果病症教嚴重，暗瘡數目比較多，或者膿頭性的暗瘡，或者一些所謂石頭瘡，我們稱為囊腫性的暗瘡，屬於中至重度暗瘡，這些病人可能都需要塗藥膏，或需要服藥才能改善情況。

至於病人經常都問「何謂石頭瘡」，陳俊彥指出「石頭瘡」在醫學上稱為囊腫性暗瘡，囊腫性暗瘡代表很深層，在真皮層的底部，甚至在皮下脂肪層，會很痛甚至含膿，究竟應如何護理，一旦屬於混合性皮膚，是否比較容易出現暗瘡呢?詳情即看片：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

採訪：伍瑋瑋

拍攝及剪輯：文子健

暗瘡 濕疹 敏感 口罩 避孕藥 抗生素 養和醫院 經痛 囊腫

最高瀏覽

【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼
18:28 2020/08/13
【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼
【神秘墓地】大阪站周邊掘出1500具骸骨　疑染疫後被埋至今逾100年【有片】
14:28 2020/08/14
【神秘墓地】大阪站周邊掘出1500具骸骨　疑染疫後被埋至今逾100年【有片】
【癌症年輕化】年輕人不能忽視的十大癌症警號　醫生：摸到硬塊長期聲音沙啞要留心
17:33 2020/08/13
【癌症年輕化】年輕人不能忽視的十大癌症警號　醫生：摸到硬塊長期聲音沙啞要留心