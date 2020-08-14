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【入住女家】港男無樓未婚搬入與準外父外母同住　網民同情︰鬼叫我哋窮

親子 12:53 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有港男無樓選擇「入贅女家」，未婚搬入與準外父外母同住。

不少人婚後都想上車買樓，與另一半有個安樂窩，但香港樓價高企，置業實在艱難。有港男無樓選擇「入贅女家」，未婚就搬入與準外父外母同住，在網上掀起爭議，網民對此表示同情，大嘆「鬼叫我哋窮」。

一名女網民近日在網上討論區連登出帖文，題為「男人無樓同外父外母住」，她指有男同事的女友擔心搬走後，原本居住的物業會落入兄弟姊妹手中，因而安排男友搬入家中。女網民有感︰

可能我古舊，感覺始終唔好，特別未婚都上女家住。

面對現實「睇錢做人」

她發帖了解網民對男方入住女家的意見，她則提出「無樓出去租樓有幾難」。

有網民認為既然女方父母及家人沒意見，外人毋須去評論。大部分留言的網民都指出，面對現實入住女家沒問題，表示「睇錢做人」、「忍辱負重頂硬上」及「賺到錢出去租」。

不過，有網民認為始終是「寄人籬下」，多少要看女家面色，男方在女家也不便說話提出意見。有網民提出何不租樓住，認為「兩個人照計點都租到個單位」。

過來人分享住女家好處

有與女家同住的男網民分享經驗，表示「我而家都係咁，冇得點睇，鬼叫你窮」。他透露入住女友家，每月都有給女友的媽媽6,000至8,000元家用，因此對方沒有微言。他稱女友覺得「出去（租樓）俾錢人，不如俾屋企人」。

他又分享與女家同住的好處，除了給家用外，不必支付水費、電費及伙食費，比出外租樓方便又省錢。他有感如果彼此生活價值沒太大差異，即使與女家同住也沒問題。

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責任編輯︰王明芳

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