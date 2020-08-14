【哈里豪宅】哈里上車買入加州1億超級豪宅 1.8萬呎擁9房16廁兼水療健身中心
英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）自淡出皇室後，轉到美加發展及定居，日前有報道爆料，指哈里夫婦已在美國加州覓得新居，豪擲逾億港元，買入名人區一間1.8萬平方呎的豪宅，多達9房及16個廁所，並有齊全設施包括網球場、圖書館及水療中心等。
綜合美國八卦網站《TMZ》及英國《每日郵報》報道，現時哈里夫婦與1歲兒子阿奇（Archie）正在美國洛杉磯，暫居於50歲黑人諧星兼製作人Tyler Perry的豪宅。
有地產經紀爆料指，哈里夫婦於6月18日以1,465萬美元（約1億1,354萬港元），在加州聖巴巴拉縣（Santa Barbara）的蒙特西托（Montecito）地區，買入一間達1.8萬平方呎的豪宅，與多位荷里活名人做鄰區，包括名嘴Oprah Winfrey、Ellen DeGeneres和女星Drew Barrymore等。
內有圖書館及水療中心等設施
哈里新豪宅內有9間房和多達16個廁所，設施應有盡有，包括游泳池、網球場、遊戲室、圖書館、辦公室、戶外遊樂場、附獨立乾濕桑拿的水療中心、健身房、劇院、酒窖、茶館、廣闊草坪及含5個車位的車庫等，還有一間賓客住的小屋。
最重要是豪宅的私隱度高，正門與房屋之間相隔了多重大閘，居所地夠安全。而梅根的媽媽Doria，亦已經去過豪宅睇盤。
劈價約8千萬轉手
該座被稱為「城堡」的豪宅建於2003年，花了近5年時間建造。對上一次成交，是於2009年以2,500萬美元（約1億9,376萬港元）售出，今次豪宅劈價約8千萬轉售，賣方相信是俄羅斯大亨Sergey Grishin。
消息人士指哈里靠自己上車
日前有人爆料指，哈里要靠父親英國皇儲查理斯出資買豪宅，但有知情人士向《每日郵報》表示，哈里是靠自己上車，沒有依靠家人。
他們確實有抵押貸款，但他們認為這是自己的地方，要靠自己不要依賴任何人，是真正適合他們一家的住所。
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責任編輯︰林綺玲