【苦命孝子】無樓與父母租屋住被準外父外母嫌棄　30歲男欲斬斷5年情：別耽誤女友

▲ 台灣一名30歲男無樓與父母租屋住，但被女友父母嫌棄家境差反對，有意砍斷5年情。

情侶交往一段時間後想結婚，需先應付雙方家長一關。台灣一名孝順仔感嘆，自小家境清寒，與家人租屋生活，好不容易儲到一筆錢，望與拍拖5年的女友拉埋天窗，未料女友的父母了解其背景後，竟一口拒絕，稱不想女兒婚後受苦。男子有意斬斷5年情，獨自一人生活到老。

台灣一名30歲男子於Facebook專頁「靠北女友my girl」投稿，指他有一位交往5年的女友，兩人有意結婚，不過這頭婚事卻被女方父母極力反對。

男子家境清貧 一家租屋生活

男子表示，自小家境清貧，沒有購買任何房屋，家中還有一位妹妹，爸爸失業，媽媽最近5年以打散工維生，月入2萬台幣（約5,000港幣），一家四口租屋生活。

出社會工作多年，男子正職加兼職月入4萬多台幣（約1萬多港幣），已努力存得200萬台幣（約50萬港幣），並承諾待媽媽沒有工作後，會供養父母。

女方家境好 不愁日後生活

然而，女方的家境較好，家人有物業，父母退休公務員，享有退休金，不需要她上繳家用。因此女友可以打散工，沒有正職，月入只有1至2萬台幣（約2,500至5,000港元），銀行存款只剩30萬台幣（約7.5萬港幣）。

女方父母嫌棄男方家境差

男子坦承，女友父母嫌棄他家境差、收入少，對家庭負擔重，擔心女兒出嫁後會受苦，或無法讓她過以前安枕無憂的生活，故女方父母希望男子先買樓。但男子現時仍要交房租，家中開支大，恐怕無法負擔買樓，加上女友收入不穩定，需再謹慎規劃。

男子有意砍斷5年情

他深知屋企條件不佳，從小已打算孤獨終老，後來出社會工作得到一些資產後，才敢於拍拖，目前他有意斬斷5年情。

別耽誤女友了，畢竟未來要養活父母與自己，都是很大的開支，萬一我倒了，整個家就垮了。

網民：這就是現實

網民看畢帖文紛紛讚賞男子孝順，「這麼有孝心的孩子，肯定會找到更適合你的另一半」。亦有不少人大讚男子的財務管理出色，「30歲存200萬（台幣）很厲害了」及「這種生長環境你都能存到2百萬了，還怕甚麼」。但也有網民表示這就是現實，「家境相差太大一起生活只會更加辛苦」。

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責任編輯：王明芳