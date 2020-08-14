【新冠肺炎】許樹昌：「健康碼」用作消費概念不正確　禁晚市堂食已堵塞防疫漏洞

▲ 許樹昌認為，使用健康碼到食肆消費，概念不正確。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情持續，政府早前推出自願性全民檢測，有意見認為下一步應推行香港版「健康碼」，容許呈陰性的人進入食肆、商場等地方消費。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，有關建議不太適用，現時本港確診數字每日仍維持雙位數，很大比例是來源不明，於疫情仍然嚴重時，使用健康碼到食肆消費，概念不正確。

許樹昌今早（14日）在一個電台節目時表示，健康碼是在疫情穩定時，作通關的臨時措施，以證明無確診下過境時使用，並非用作消費，又指現時不應用這個模式試圖挽救經濟，專家小組會議亦無討論有關建議。

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他續說，內地健康碼的期限已逐步縮短，例如最初中港司機14天一次檢測，之後變成7日其後3日，近期變成1日，由於病毒有潛伏期，即使今次檢測無問題，之後亦可受到感染。

許樹昌又指，自從禁止晚市堂食後，近期個案與食肆無關，證明已堵塞其中一個防疫漏洞。他認為，即使疫情穩定，政府亦會小心控制人數，或會先放寬至晚巿每枱2人，再逐步放寬，但估計不會像6月19日取消每枱人數上限。

他又指，將晚巿堂食時間逐步放寬，例如放寬至晚上7時至8時，方便返夜班的巿民，都是可行的方法。

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記者：陳子謙