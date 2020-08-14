【主婦辛酸】日本2孩媽媽晚餐煮急凍水餃　遭老公嫌偷懶委屈大呻結局神反轉

▲ 日本有位兩孩媽媽有天感到疲累，晚飯就煮了急凍水餃，可是丈夫斥責她懶惰。

全職的家庭主婦不易做，照顧小朋友、做家務及煮飯一腳踢，24小時全天候工作更沒有糧出！日本有位兩孩媽媽在網上大呻，有天感到疲累，晚飯就煮了急凍水餃，小朋友大讚好味，可是丈夫卻冷言冷語，斥責太太懶惰，叫她感委屈。她在網上出帖文呻，怎料結果令她意想不到。

丈夫斥責妻子煮飯偷懶

日本主婦「Ponkotsu」跟丈夫育有2孩，她結婚嫁到鄉下已經10年，表示經常承受老爺奶奶、丈夫及育兒等壓力。她於上周二（4日）在Twitter發帖文指出，有天晚上因為太疲累，所以煮冷凍餃子當做全家人的晚餐，大兒子吃得很開心，說媽媽餃子很好吃。

可是，丈夫的反應跟孩子不一樣，令她感心酸。丈夫直接冷漠批評︰「偷懶！這些是冷凍食品。」她感到不開心，本以為這是平常事，於是發文問其他網民主婦是否都會烹調急凍的餃子作正餐。

網民︰下次只煮白飯

有關帖文引起關注，發佈至今獲超過14萬民網民讚好，多達4萬多次分享。不少網民留言支持媽媽，表示自己也經常烹調急凍餃子，很好味，並指出丈夫不諒解家庭主婦的辛酸。留言指出︰「下次只給丈夫煮白飯就好了，自己煮自己的餸菜」、「最好讓丈夫做幾天家務。煮飯只做給孩子吃，讓他了解主婦每天做飯和洗衣服有多忙，要他們學會感恩。」

食品公司鼓勵媽媽

網民的留言令媽媽大為感動，終於有人明白自己的苦況。另一方面，最令她催淚的是，食品公司也注意到她的發文，有出品急凍餃子的「味の素冷凍食品」，其Twitter網編於2日後轉載帖文及留言直指使用冷凍餃子不是偷懶，而是節省時間體力。

在工廠大廚房裡，我們用心切好蔬菜、剁好肉餡、包好餃子，就是為了替辛苦的媽媽們節省寶貴的體力，讓媽媽多出時間抱抱孩子、陪小朋友做作業、致電問候遠方的家人……

媽媽感動大家理解

發文媽媽知道有食品公司支持自己，有留言回應，見她在文中用了多個「感嘆號」及哭面的emoji，感受到她非常感動，亦似有點受寵若驚︰

對不起，我陷入了一般日常的夫妻的談話中。我很高興你的熱情回覆，我哭了，我會加油，並會繼續購買冷凍食品。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳