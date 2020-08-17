【移居台灣】90後港插畫家無錢投資又想移民　採另類途徑半年獲聘定居高雄

▲ 90後的Charlie憑著自己在創作方面的技能，成功在台灣高雄找到一份設計師的工作，現以工作居留證在台灣定居。

想移民或移居外地有很多方法，沒有錢作投資又如何？3年前Charlie憑著自己在創作方面的技能，成功在台灣高雄找到一份設計師的工作，現以工作居留證在台灣定居，並已融入當地生活。最近她以茶里的筆名推出畫冊《我住在台灣了》，跟計劃移居台灣的港人分享她的生活，她強調︰「要拋開旅遊的心態，並為此地方有所貢獻。」

▲ 台灣的自然景觀令Charlie最嚮往，尤其喜歡花蓮一望無際的大海。（受訪者提供）

8年前只有18歲、仍在求學時期的Charlie因為一次台灣旅行，自始便愛上了這個地方，她尤其喜歡花蓮那種大自然的鄉土氣息，還有一望無際的大海，幾年間一放假就會飛到台灣旅遊。

Charlie自少便喜歡繪畫，大學時期縱然修讀會計，卻開始以插畫在網絡創作，並做出了成績來，有書商為她推出首本的個人插畫，於是Charlie畢業後決志放棄自己所讀的專業，追尋自己的夢想，當上一個真正的插畫家。

▲ Charlie以茶里的筆名推出畫冊《我住在台灣了》，跟大家分享她在台灣的生活點滴。（受訪者提供）

▲ Charlie在台灣會參與不同的展覽活動，賣書之餘也賣印有自己插畫的紀念品。（受訪者提供）

一直渴望能夠到台灣生活，但Charlie初出茅廬哪有錢做投資移民，直至3年前，她膽粗粗以旅遊的名義，飛到台灣尋找工作機會，Charlie表示︰

旅遊簽證每次逗留期限為3個月，我便不停搵工，3個月過了我就回香港，然後又再飛到台灣，如此來來回回約大半年，終於讓我在高雄找到設計師美編的工作。

Charlie謂台灣公司要聘請外國員工的手續很多，不是那麼容易，不少公司為免麻煩，都寧願聘請本地人，所以大家面試前一定要好好裝備自己，要說服別人沒有不請你的理由。

▲ 閒時Charlie愛到高雄的金獅湖散步。（受訪者提供）

Charlie選擇高雄這地方，因為她希望遠離大城市，卻又要交通便利，她說︰

台灣的地方很大，一定要有車代步，3年前我未有車牌，所以一定要找一個交通比較方便的地方，高雄有捷運及機場，我會較易適應，而且這裏多文創地區，所以便選擇了高雄。這裏生活節奏慢，沒有香港的壓迫感，生活非常舒適，唯一要忍受的是天氣，夏天平均37度。

生活指數低

除了以上原因，高雄的生活指數較低，都是Charlie考慮的因素。她最初到台灣租了一個連獨立洗手間的套房自住，月租5,500台幣（約1,500港元），要機車車位的話，每月多加100台幣就可以。

▲ 現跟幾位朋友租下一個千呎單位，Charlie終於擁有自己的房間。（受訪者提供）

▲ （受訪者提供）

最近Charlie就跟幾位朋友租了一個約1,000呎、一廳3房的單位居住，月租18,000台幣（約4,700港元），距離市中心約20分鐘車程，不過此單位沒有車位供應，於是Charlie將機車泊到街上的公共車位，每日不過10-20台幣。Charlie說︰

我自小跟家人同住，但地方很小，我一直沒有自己的房間及書枱，所以來到台灣我覺得地方很大很大，單是住屋方面就令我很滿意。

雖然高雄生活指數較香港低，但工資方面卻沒有相差很遠，她表示大專畢業生的平均工資約30,000台幣（約8,000港幣），也算可以接受。

充滿人情味

台灣另一令Charlie愛上的地方，就是人情味，好像每次光顧食肆，老闆們都會主動搭訕，知道她一個女孩子在台灣，更會噓寒問暖一番。

▲ Charlie在台灣也有不少粉絲，去年便在當地舉行了簽書會。（受訪者提供）

有一次經歷，叫Charlie感動又難忘︰

有一晚我駕著單車回家途中，單車的車輛鬆了並掉下，我當時很無助，心想要將單車抬回住處絕不容易。當時已經是晚上11時，卻忽然有一位老伯經過，他知道後就蹲下來替我修理單車，在他修理期間我便到附近店舖買了一些手信答謝他，但老伯拒絕收下，並說幫助別人是應該的，我很感動，覺得台灣人真的很有人情味。

台灣人的熱情，提醒了Charlie要回饋這個地方，對於想移居台灣的朋友，她有以下建議︰