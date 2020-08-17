【鄧炳強專訪】愛跑10公里訓練意志力　「一哥」戒零食：充足睡眠很重要

▲ 警務處長鄧炳強愛跑10公里訓練意志力。

警務處長公務繁重，面對工時長及工作壓力大，處長鄧炳強坦言明白健康很重要，故多年來一直堅持運動，一方面能維持健康、減壓，另一方面也可訓練自己意志力。另外，雖然工作忙碌經常睡眠不足，但他坦言自己注重睡眠，也幸好沒有睡眠困難，並會將工作和個人生活分清。

▲ 鄧炳強接受TOPick專訪時指，會將工作與個人生活分開。(林宇翔攝)

鄧炳強接受《TOPick》專訪時透露，雖然最近數月減少了運動次數，但他一直以來都有運動的習慣。以往最常踢足球，不過由於踢足球容易受傷，故後來改變興趣為緩步跑。基本上在1、2年前，周末他都會爭取時間在戶外跑10公里，間中周日跑最少5公里。

跑10公里並不容易，鄧炳強坦言有時自己跑了半公里就會想放棄，但這就是訓練意志力的時刻，他會「迫自己繼續跑餘下的9.5公里」，這也成了他喜歡跑步的原因之一。

鄧炳強認為戶外跑步既可吸收陽光，又有助出汗，感覺比在冷氣地方跑步好。而且跑步時腦海會想著工作，當欣賞到周圍漂亮的景色，心情會變得更好，可舒緩壓力。跑步期間，他坦言觀察旁人也是他的興趣：

我很喜歡觀察人。跑步時見到對面有人行過，我會想這個人在做什麼？開不開心？

疫情下無法戶外跑步，鄧炳強稱自己會轉在家中做「出汗多」的運動，例如仰臥起坐和平板支撐，這些運動同樣可訓練意志力。

工作與個人生活分清

除了運動，鄧炳強飲食上都會節制，以往喜歡吃零食例如薯片、朱古力等，如今已經忍口不吃，轉為多菜少肉的飲食，並建議定時食飯。另外又會進食一些營養補充品。

健康保健方面自然少不了睡眠，鄧炳強提到充足睡眠尤其重要，不過「自己是不好的例子」，因為工作忙碌經常睡眠不足，但幸好沒有睡眠困難，屬於能馬上入睡的人，並會將工作和個人生活分清：

工作與個人生活是分開的，收工後睡在床上就是個人時間，不會將工作帶到床上。

珍惜與家人相處時間

工作忙碌，鄧炳強指會珍惜陪伴家人的時光，閒時到茶餐廳喝奶茶，有時則會陪家人到街市買餸：

我享受陪伴家人去街市買餸的過程。這對整個家庭而言，是很放鬆的活動。

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記者：楊宛茜