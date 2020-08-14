【開心速遞】《愛回家》第967至969集劇情預告　大龍生邀若水龔燁出席飯局

▲ 《愛·回家之開心速遞》

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》今晚（8月14日）劇情講已失主席之位的大龍生（羅樂林飾），邀一班員工飯局，究竟一眾接龍集團員工會否應約？

第967集（14/8）

敢威聽從力王建議，開設臉書帳戶以收取接龍的內部消息，廣邀若水、龔燁等員工加入為好友。

若水等收到邀請後大為緊張，密謀對策，並懷疑邀請人身分的真偽。

若水意外接受了邀請，龔燁、栢菲等紛紛相隨。

若水及後查出敢威確實開了臉書帳戶，樹根卻指敢威不會作出無謂之舉，敢威及後果然在臉書上邀請若水等人出席飯局。

若水等再次開會商議此事，表決應否出席飯局，思疑敢威密謀另起爐灶。

各人想好應對策略，詎料設局者原來另有所圖……

第968集（15/8）

樹仁經常被別人錯認為其他人，鬧出不少誤會，更被若水、璟風等嘲笑他有「大眾臉」。

樹根着樹仁如再被人誤認便隨便虛應了事，樹仁及後被宗澤錯認是舊鄰居，依樹根所言行事，想不到竟有意外收獲。

樹仁以為不會再與宗澤碰面，怎料竟在公司重遇他，原來宗澤是來應徵銷售員。樹仁擔心宗澤會獲聘，跟他成為同事後難以解釋冒認一事，因此大感苦惱。

樹仁向Helen、Rebecca打聽宗澤是否已受聘，詎料竟惹起更大的風波……

第969集（16/8）

Rebecca、Mia飯聚時談到公司內單身男士的優劣，Rebecca肆意批評Peter，碰巧被他聽到，二人鬧得不歡而散。

Peter發現公司新聘請的銷售員似出身富戶人家，遂想哄騙她出錢來作投資，怎料被Mia發現……

Ivan、Andy懷疑Mia愛上Peter，Peter試探Mia，覺得她真的對自己有意思，並向她大獻殷勤。

Mia與若水等人商議Peter之事，認為他常向女士騙財，決定要好好教訓他一頓……