【2020中秋節】中秋月餅慳錢攻略　10大月餅早鳥優惠低至72折【內附訂購連結】

▲ 距離中秋還有約1個半月，不少食肆或品牌已推出月餅早鳥優惠。

縱然今年疫症纏港，但一年一度的中秋佳節即將來到，疫情下也無阻大家品嘗美味月餅的雅興。雖然距離中秋還有約個半月，但不少食肆或品牌已推出月餅早鳥優惠，讓大家早買早享受，而且價錢相宜，總有一款啱你口味。

▲ 湖畔小兔珍藏版$398，9月6日前$338。（餐廳提供）

Valerie湖畔小兔珍藏版：$398（9月6日前$338）

人氣網上餅店Valerie的流心奶黃及宇治抺茶月往年非常受歡近，今年更加推全新口味流心抹茶月。如首飾箱的9件裝湖畔小兔珍藏版禮盒，有5件流心奶黃及4件流心宇治抹茶月餅，並附送英國皇家品牌Taylors of Harrogate茶包，一次過嘗到兩款流心口味。

訂購網址：https://www.valeriemooncake.com

▲ 經典雙黃白蓮蓉月餅及迷你匠心奶黃月餅每盒$388，8月31日前$278。（餐廳提供）

唐人館迷你匠心奶黃月餅：$388（8月31日前$278）

唐人館推出限量4個裝經典雙黃白蓮蓉，以及8個裝迷你奶黃兩款月餅禮盒。禮盒設計糅合了店家中西合璧風格，印上精致鳥語花香圖案。迷你奶黃月選用頂級鹹蛋黃製作，牛油餅皮鬆化無比，奶黃香氣濃郁。

訂購網址：https://laisunmart.laisundining.com

▲ 大廚小兔月餅禮盒$498，8月23日前$458。（餐廳提供）

當文歷餅店大廚小兔月餅禮盒：$498（8月23日前$458）

由「餐飲界梵高」甜點主廚Dominique Ansel開設的當文歷餅店，首次推出月餅禮餅，包括有4件於本地製作的手工伯爵茶奶黃月餅及小兔柚子曲奇烘焙套裝，禮盒更設計成立體廚師玉兔，非常可愛。

訂購網址：www.DangWenLi.com/shop

▲ 中秋巧克力月餅雙層禮盒$650，9月7日前$553。（餐廳提供）

Venchi中秋巧克力月餅雙層禮盒：$650（9月7日前$553）

逾140年歷史的意大利巧克力品牌Venchi，今年推出榛子餅乾碎、抹茶可可碎及黑櫻桃3款全新口味巧克力月餅，沒有使用任何蛋或奶成分，適合素食者食用。雙層禮盒更包括多款店家招牌巧克力，送禮夠大方。

電話：3101 9981

▲ 迷你無花果果仁月$248，9月22日前優惠套餐$343。（餐廳提供）

奇華迷你無花果果仁月：$248（9月22日前優惠套裝$343）

奇華餅家今年推出健康款式8個裝迷你無花果果仁月，嚴選甜而不膩的土耳其無花果乾，再搭配椰棗、杏脯、腰果及美國合桃等，口感豐富。9月22日前於奇華網店可以343元選購優惠套裝，包括1盒迷你無花果果仁月及麥芽糖醇低糖迷你蛋黃純白蓮蓉月。

訂購網址︰https://keewah.com/hk/eshop-mooncake-set-4.html

▲ Jade Rabbit Mooncake & Organic Tea Gift Box$348，9月5日前預訂9折。（餐廳提供）

Vive Jade Rabbit Mooncake & Organic Tea Gift Box:$348、(9月5日前預訂9折）

明星界熱捧的餅店Vive Cake Boutique今年推出的禮盒裝，包括有招牌酥皮流心奶皇月及新口味酥皮鐵觀音奶皇月各1件，再配上自家品牌台灣有機茶包6包，讓大家邊品茗邊配手工月餅。

電話：9602 2869

▲ 8件月餅精選禮盒$498，8月31日前$398（餐廳提供）

A Treat 8件月餅精選禮盒：$498（8月31日前$398）

TVB旅遊節目主持袁學謙開設的網上蛋糕店A Treat，今年推出8件裝月餅禮盒，包括有每款兩件的招牌伯爵奶茶檸檬夾心月、特濃宇治抹茶流心月、潮式芋蓉蛋黃月，以及全新的潮式奶皇流心滿月，將潮式酥皮包住奶皇流心餡，傳統又富創意。

電話：9657 1707

▲ 鮮芒果流心奶黃月餅$338，9月26日前$248。（餐廳提供）

8度海逸鮮芒果流心奶黃月餅：$338（9月26日前$248）

8度海逸酒店人氣鮮芒果流心奶黃月餅今年載譽歸來，繼續採用甜熟菲律賓呂宋芒做流心餡，但配方稍作改良，讓餡料不會過快溢出。而其餘3款月餅有流心奶黃月、海藻糖白蓮蓉蛋黃月及京都宇治抹茶奶黃月餅，全以天然食材製作，夠健康。

訂購網址：https://eshop.harbour-plaza.com/8degrees

▲ 奔月月餅禮盒$528，8月24日前$488。（餐廳提供）

Lady M 奔月月餅禮盒：$528（8月24日前$488）

Lady M今年首次與Netflix及東方夢工廠crossover，以秋季上映的動畫音樂劇 Over The Moon（《飛奔去月球》）為靈感推出奔月月餅禮盒，包括6件迷你奶黃月及迷你朱古力月餅，餅皮更印有可愛月兔，全球限量發售。

電話：3956 1494

▲ Elixir of Love月餅禮盒$590，8月30日前85折。(餐廳提供）

agnes b. Elixir of Love月餅禮盒：$590（8月30日前85折）

agnes b. CAFE推出多款月餅禮盒及禮物籃，Elixir of Love包括有2件流心奶黃月、2件芝士奶黃月、1件柚子黑朱古力月及1件開心果黑朱古力月餅，以及6粒Bonbon夾心朱古力，更附有印上創辦人Agnes攝影作的紙燈籠。

電話：3122 4184

記者︰黃依情