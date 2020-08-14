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公共交通費用補貼計劃每月放寬至200元　首次補貼8月16日起領取

社會 12:54 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

公共交通費用補貼計劃每月放寬至200元。

運輸署今日（14日）提醒市民，政府由7月1日起暫時放寬公共交通費用補貼計劃的每月公共交通開支水平至二百元，為期6個月，直至12月31日。市民由8月16日起可以領取7月份的公共交通費用補貼。

由於疫情持續打擊本港經濟，為進一步紓緩市民因受疫情影響的交通費負擔，政府在今年七7月1日至12月31日期間，將計算補貼的每月公共交通開支水平由400元暫時放寬至200元。政府會為每月公共交通開支超出200元的市民提供三分之一的補貼，而每張八達通的補貼金額則維持以每月400元為上限。

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市民可透過以下方式領取公共交通費用補貼：

  • 在各個港鐵站、輕鐵客務中心、指定公共運輸交匯處及指定渡輪碼頭內設置的補貼領取站
  • 全港任何一間7-Eleven便利店、OK便利店及惠康超級市場的八達通讀寫器
  • 八達通服務站或八達通手機應用程式。

領取每月補貼的有效期為3個月。市民可於8月16日至11月15日期間領取七月份的補貼。

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責任編輯：郭家穎

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