【新冠肺炎】染疫死亡率比墜機率更低　麻省理工學院：4300人有1人搭飛機染疫

▲ 麻省理工學院一項研究顯示，當機艙滿座待兩小時，染疫機率是4,300分之一。

新冠肺炎疫情持續，全球確診人數超過2,100萬，多國實行航班出入境管制，以減低染疫風險。而麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）一項研究顯示，當機艙處於滿座狀態，待在機上兩小時，染疫機率是4,300分之一，而死亡率比飛機失事致死率更低。

據彭博新聞報道，由麻省理工學院教授Arnold Barnett領導的一項研究，嘗試量化飛行中感染新冠病毒的機率。結果顯示，在一個兩小時機艙滿座的航程中，感染新型冠狀病毒的機率是4,300分之一。如果航空公司將中間座位取消，乘客保持距離，染疫機率會減至7,700分之一。

研究又指，搭飛機的感染及致死率是40萬分之一。美國國家安全委員會（National Safety Council）數據顯示，美國人因車禍死亡率是114分之一，比搭飛機染疫死亡率高很多。而墜機死亡率是34萬分之一，亦比機上染疫死亡率高。

然而，Arnold Barnett亦表示自己已年屆72歲，屬高危一族，最近都沒有搭乘飛機。他又指如要搭飛機，應衡量存在著感染及傳染他人的風險性。至於上述研究，尚未經過同行評審。

麻省總醫院：12%患者首病徵為皮疹，詳見【下一頁】

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳昊淋