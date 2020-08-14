  • 32°C
香港時間 : 2020814日 (五) 13:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】染疫死亡率比墜機率更低　麻省理工學院：4300人有1人搭飛機染疫

健康 13:10 2020/08/14

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

麻省理工學院一項研究顯示，當機艙滿座待兩小時，染疫機率是4,300分之一。

新冠肺炎疫情持續，全球確診人數超過2,100萬，多國實行航班出入境管制，以減低染疫風險。而麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）一項研究顯示，當機艙處於滿座狀態，待在機上兩小時，染疫機率是4,300分之一，而死亡率比飛機失事致死率更低。

彭博新聞報道，由麻省理工學院教授Arnold Barnett領導的一項研究，嘗試量化飛行中感染新冠病毒的機率。結果顯示，在一個兩小時機艙滿座的航程中，感染新型冠狀病毒的機率是4,300分之一。如果航空公司將中間座位取消，乘客保持距離，染疫機率會減至7,700分之一。

研究又指，搭飛機的感染及致死率是40萬分之一。美國國家安全委員會（National Safety Council）數據顯示，美國人因車禍死亡率是114分之一，比搭飛機染疫死亡率高很多。而墜機死亡率是34萬分之一，亦比機上染疫死亡率高。

然而，Arnold Barnett亦表示自己已年屆72歲，屬高危一族，最近都沒有搭乘飛機。他又指如要搭飛機，應衡量存在著感染及傳染他人的風險性。至於上述研究，尚未經過同行評審。

麻省總醫院：12%患者首病徵為皮疹，詳見【下一頁】

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳昊淋

相關文章

【新冠肺炎】皮膚症狀反映染疫嚴重程度　麻省總醫院：12%患者首病徵為皮疹
15:28 2020/08/11
【新冠肺炎】皮膚症狀反映染疫嚴重程度　麻省總醫院：12%患者首病徵為皮疹
【武漢肺炎】空間密閉具「傳染高風險」　台疫情指揮官：沒必要不要乘飛機
16:50 2020/02/12
【武漢肺炎】空間密閉具「傳染高風險」　台疫情指揮官：沒必要不要乘飛機
【新冠肺炎】流感與新冠肺炎徵狀相似發燒應即求醫　專科醫生：今秋宜提前打流感針早作預防
今日 09:29
【新冠肺炎】流感與新冠肺炎徵狀相似發燒應即求醫　專科醫生：今秋宜提前打流感針早作預防
病菌及病毒 環境衞生 健康問題 麻省理工學院 航空 疫情 冠狀病毒 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
11:48 2020/08/12
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步
09:49 2020/08/13
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步
【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼
18:28 2020/08/13
【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼