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指特首改立法會任期至5年郭卓堅申覆核被拒　官指屬沒有根據的假定

社會 13:11 2020/08/14

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郭卓堅提出司法覆核，法官頒下書面判詞拒絕受理。（資料圖片）

政府於7月底宣布將立法會選舉延後1年，巿民郭卓堅聯同另1名巿民早前入稟高等法院申請司法覆核及禁制令，質疑特首林鄭月娥決定錯誤，將立法會任期由4年改為5年，要求法庭頒令禁制。法官今（14日）頒下書面判詞拒絕受理，法官指申請是建基於一個沒有根據的假定。

申請人郭卓堅及陳潔冰；答辯人為特首林鄭月娥。入稟狀指，《基本法》列明每屆立法會任期為4年，而特首就職時必須依法宣誓擁護《基本法》。特首林鄭月娥現卻決定更改就職時宣誓擁護《基本法》承諾，違反《基本法》規定將立法會這屆任期由4年改為5年，屬錯誤決定，並會造成香港政制危機。

法官於判詞中指，本司法覆核許可申請是建基於一個假定，即特首曾作出決定，將本屆立法會的任期由4年更改為5年，惟沒有證據顯示特首曾作出有關決定，故是次申請是建基於一個沒有根據的決定，並沒有合理爭辯，故駁回申請。

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記者：林育慧

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