【新冠肺炎】港男憂確診外父出院後復陽要求搬走　妻子呻：講唔出口要阿爸搬

▲ 港男憂確診外父出院後復陽要求搬走，妻子呻：「講唔出口要阿爸搬」。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，全城人心惶惶。近日有港媽在網上發文，指同住的爸爸確診新冠肺炎，目前正住院治療，但丈夫擔憂外父康復後會「復陽」而傳染家中的小朋友，欲要求對方出院後搬走。港媽為此十分煩惱，表示爸爸估計在工作時染疫，「佢咁大年紀都仲工作，都是為了幫補屋企賺多點錢，講唔出口要阿爸搬」。

有港媽於周三（12日）在網上講壇「香港討論區」以「因新肺炎痊癒後會複陽而小朋友安全要求家人搬......」為題發文，指自己父親一直與她、丈夫、小朋友以及外傭同住，惟兩星期前，爸爸不幸確診新冠肺炎，目前正住院接受治療，「估計爸爸是在工作地點上感染，加上他本身平時都已不太注意衛生的」。

樓主表示，丈夫經朋友提醒新冠肺炎痊癒後有機會復陽，為免同一屋簷下傳染家中的小朋友，於是要求太太讓爸爸「搬回跟已分開了的阿媽家住一年」。對此，樓主感到十分煩惱，她在帖文中詢文網友「我老公的要求有道理嗎？新冠肺炎是否痊癒後真的有機會復陽嗎？」

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樓主表示自己陷入兩難，一方面認為丈夫的要求可以理解，但自己爸爸年紀大仍去工作只是為幫補家計，如今不幸感染新冠肺炎，實在難以開口讓對方搬走。

其實我講唔出口要阿爸搬，佢咁大年紀都仲工作，都是為了幫補屋企賺多點錢......但老公為小朋友提出這樣的要求又唔可以話佢錯。唉！

帖文引來不少網友回覆，有人認為樓主丈夫的要求不妥「咁佢搬去同你阿媽住，等你阿媽奶野中招？」，提議「不如夾錢比佢去酒店住一個月先，好快全民檢測，冇事再回來」，亦有網民認為樓主丈夫想藉此趕走外父，「樓主老公擺明係想趕走外父啦，驚復陽咪安排出院嘅外父住酒店十四日乜都夠啦。」

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責任編輯：羅嘉欣