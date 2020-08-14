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【新冠肺炎】醫學界多個組織聯合聲明　要求政府將新冠肺炎列入職業病

社會 13:22 2020/08/14

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醫學界多個組織聯合聲明，要求政府將新冠肺炎列入職業病。（資料圖片）

立法會醫學界議員陳沛然、公共醫療醫生協會、醫學會和前線醫生聯盟聯合聲明，要求將新冠肺炎列入職業病，可為醫護人員加強保障，毋須醫護因工染疫後，仍要諸多調查，並能加強社會及醫護人員信心。

聲明指，現時已有數名醫護人員及專職醫療人員在醫院及護老院感染，又引述醫學研究指出，醫院醫護人員感染風險比一般人高24倍，而護老院醫護人員風險比一般人則高16倍。雖然沒有人可以確認每宗個案都是從工作間中受感染，但醫護照顧病人，會增加感染的機會。

聲明又引述國際工會聯合會表示，由於有院內感染的證據，各國政府應將新冠肺炎列為職業病，以保障照顧者的勞工權益，讓他們獲得應得的治療和賠償，包括新加坡、馬來西亞等。

聲明又希望勞工及福利局局長羅致光能為其他與人接觸的職業，如餐飲業人士、護老院員工、保安員等逐個考慮，不會因牽涉人數較多， 而放棄一眾勞工。

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責任編輯：陳子謙

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