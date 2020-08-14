【愛馬仕】大熱Constance to go及Kelly to go　專家講解兩款Hermes手袋特色

▲ Hermes推出兩款大熱手袋！（圖片來源：F & F Luxury 愛馬仕hermes專業代購顧問）

Hermes手袋是貴婦的象徵，因為某些Constance、Kelly及Birkin的特定款色，即是有錢都未必買得到。最近大熱的Constance to go及Kelly to go手袋，代購價錢分別約HK$5.9萬及約HK$4.6萬，它們常被粉絲們搶購空，究竟兩者有什麼分別？

F & F Luxury 愛馬仕hermes專業代購顧問早前解構Constance to go 和 Kelly to go兩者的分別，詳情如下：

兩個WOC都比CONSTANCE和KELLY錢包長一點點厚一點點，說真的雖然有分別，但分別真的不大高貴氣質在加上一條肩帶後昇華到更高層次！連帶價格也上升不少不過愛馬仕從不講價格！從這兩個WOC大熱程度就看得出來有錢人真的比相像中多呀！文章我會用C代表Constance To Go；K代表Kelly To Go。

先講講肩帶，實際長度不清楚但對於小個子女生可能會有點長，個人覺得長度適合163CM以上女生喔。當然小個子女生可用小聰明弄一弄肩帶以適合自己

至於內部K有4個卡位，中間有拉鏈間隔；C有6個卡位，中間同樣有拉鍊間隔，打開C後，C比K多了一個間隔，袋身後面也有一個間隔可放零錢之類。說實話C可放的東西比K多很多，起碼可以放多幾個化妝品！論實用性C絕對比K優秀！

再說外形，不用說兩個都是超高貴！價格卻比Kelly和Constance低很多以我而言，K的扣更高貴，畢竟Kelly扣是華麗象徵，但打開時卻比C麻煩，C只要輕輕一拉就開了！

最後說說價格，C比K貴。沒記錯的話C是4100歐，K是3300歐。另外，還要配貨，暫時都是1:1.5 1:2配貨量吧！所以代購價會滿高的喔。

總結：C和K絕對值得收藏！而且不知道Hermes會不會某一天停產C和K。

節錄資料由F & F Luxury 愛馬仕hermes專業代購顧問授權轉載。

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責任編緝：王芷瑩