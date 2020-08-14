【Netflix電影】《超能計劃》任何人可 擁5分鐘超能力　 占美霍士+祖瑟夫揭神秘藥丸陰謀

▲ Netflix原創電影《超能計劃》由占美霍士（中）、祖瑟夫哥頓利域（右）及Dominique Fishback（左）主演，有關為一剎那的超能力和權力的故事。（Netflix提供）

《潛行凶間》（Inception）男星祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）初為人父，休息4年後，他以Netflix全新原創電影《超能計劃》（Project Power）重返影壇，跟奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）合演這部有關超能力爆發的犯罪動作片。

▲ 祖瑟夫哥頓利域演新奧爾良的幹探，全力追查神秘藥丸在新奧爾良掀起的罪案浪潮。

Netflix原創電影《超能計劃》，是一部與超能力有關，卻並非超級英雄類型的電影。

它由《玩命直播》（Nerve）的新晉導演二人組Henry Joost 及Ariel Schulman合作執導，電影講述美國新奧爾良街頭出現一種能夠激發人類潛能、服用後就擁有限時5分鐘超能力的神秘藥丸，令人人都有機會成為超級英雄或極惡反派，擁有神秘藥丸犯罪份子因此日漸囂張。

為尋女深入虎穴

祖瑟夫哥頓利域飾演新奧爾良的警察，性格反叛的他不滿警察執勤期間必須要赤手空拳面對危機，決心利用神秘藥丸保護自己。

占美霍士為拯救遭歹徒擄走的女兒，而不惜一切去深入虎穴，揭開神秘藥丸背後的大陰謀。

過程中，占美霍士挾持一位販賣藥丸的中學女生，最後二人反而結成盟友，儼如蝙蝠俠與羅賓一般合作，他們及後還聯同祖瑟夫哥頓利域一齊去查明真相。

▲ 占美霍士演前軍人，為救被罪犯擄走的女兒，不惜一切。

用平民作實驗品

作為一部主要相當依靠視覺特技的電影，戲中不同人士服用了神秘藥丸後的超能力爆發場面，相當多元化。

▲ 巴西男星Rodrigo Santoro戲中演操控新奧爾良神秘藥丸市場的大反派。

祖瑟夫哥頓利域激發出「身體硬化」的超能力，以抵擋劫匪近距離用槍「爆頭」的一刻。有銀行劫匪變成「隱形人」在街狂奔，有毒販在藥丸效力發揮後全身著火，也有反派變成如「變形俠醫」般的巨無霸，還有女子在藥力影響下儼如Elsa般令觸碰的東西結冰的能力。

▲ 戲中的神秘藥丸，不同人吞服後反應各異，其中一個反派因為吞下超能藥丸而全身著火。

相對於主流的超級英雄片，這部作品的風格比較寫實，偏向刻劃社會黑暗面，查探販賣神秘藥丸網絡，過程儼如掃毒，最後揭開一個與權力有關的陰謀，把平民百姓視為實驗品。

故事也令人思考，在人人都想有超能力的年代，如果只得5分鐘能力大爆發，應該如何把握？又值得為此付出沉重代價嗎？

INFO

《超能計劃》已在Netflix上綫

記者：胡慧雯