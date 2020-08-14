【搶米戰】 洗米嫂無懼丈夫疑與Mandy Lieu復合　攜周焯華高調合體為長子慶生

▲ 「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）未懼周焯華與Mandy Lieu疑舊情復熾。

人稱「洗米華」的太陽娛樂高層周焯華，自19年跟傳出跟混血模特兒Mandy Lieu分手斬斷不倫戀，重回太太「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）身邊，不過日前有有指周焯華與Mandy Lieu舊情復熾，他更赴泰國陪Mandy及子女避疫。

不過大婆Heidi大仔周柏豪昨日卻發布多張家庭照，慶祝24歲生日，且跟家人大合照，當中可見Heidi似未受丈夫傳言影響。

周焯華於2014年曾背太太「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）跟混血模特兒Mandy Lieu（劉碧麗）展不倫戀，之後Mandy為周焯華誕下2女1子。

在2019年，傳出Mandy Lieu與周焯華分手，並獲得3億元「掟煲費」。但於今年5月30日，「洗米嫂」陳慧玲更「宣示主權」，為丈夫「洗米華」周焯華辦46歲生日派對慶祝！

▲ 周焯華跟Heidi兒子柏豪上載家庭慶生照。（取自IG）

洗米華夫婦為子慶生

不過，月前有媒體報道，周焯華與Mandy Lieu舊情復熾，他更赴泰國陪Mandy及子女避疫。

「大婆」Heidi對事件一直未表態，只在IG發布運動及健身照，努力保持健美身型。

長子周柏豪最近24歲生日，今日周柏豪在iG發布多張家庭合照，從相片可見打洗米華穿上紅色大煲呔，抱實細女展示笑臉，也不介意臉上和鼻上揩了蛋糕忌廉。

至於站在兒子仔旁的洗米嫂，就顯得興奮，且笑容滿面，表面未丈夫疑似再次出軌影響心情，沉著應戰二奶再次進擊！

▲ 相中見洗米華夫婦甚雀躍。（取自IG）

有指當日曾跟母親同一陣線的柏豪，近日在IG也多是跟朋友及家人合照，其中更跟一名長髮少女親密合照，未知是否正在熱戀。

有傳媒又發現跟洗米仔疑拍拖的少女Debby，在浸會大學畢業，是校內棒球隊的中堅份子，亦曾出席洗米仔的家庭慶祝派對，並和洗米華合照，融入家中。

▲ 今年5月，「洗米嫂」陳慧玲高調為丈夫「洗米華」周焯華及女兒辦生日會。

傳Mandy Lieu定居泰國

至於Mandy Lieu，有傳因為「洗米華」周焯華一直不肯與陳慧玲（Heidi）離婚，Mandy有感自己為周焯華誕3名子女仍未能坐正，終於死斷5年情分手，並傳她與子女赴英國生活，並3億元作為「掟煲費」。

而周焯華傳定期到英國探Mandy為他所生的子女，因疫情爆發，周焯華覺得亞洲地區相對安全，日後往來不用乘長途機，故安排Mandy和子女移居泰國，並指他親到泰國安頓Mandy與小孩。