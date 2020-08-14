【育兒心得】社工爸爸設計讚賞支票　助家長引導孩子學習品格教育

▲ 社工爸爸Chris推出自家製作的讚賞支票，融入正向心理學的品格，讓小朋友具體地了解爸媽為何讚自己，因而更有動力去提升正向行為。(林宇翔攝)

讚賞小朋友也需要學習？資深親職教練Chris Man早前開直播課堂，教授讚賞教育及理念。他強調，小朋友成績怎樣落後，都可以有方法追，但錯過了品格教育的階段，便很難再教到，希望家長着緊管教，當中讚得有法，可以提升小朋友正向行為。

Chris是註冊社工、教育碩士，育有2名10歲及6歲的囝囝，他剛成功設計了一本讚賞支票(訂購支票可按此，今明兩天購買免運費。)融合正向心理學的6項目標共24項品格，化成具體可讚的內容，方便家長在家推動讚賞教育，希望讓家長知道讚美對兒童成長非常重要，及怎樣讚得有效。

人人都喜歡被鼓勵和肯定，讚美好比生命中的養份，太多或太少都會讓植物枯萎，唯有適當的讚美，孩子的生命才會更為茁壯，自信地面對人生不同的挑戰！

▲ 讚得有效可以培養孩子好品格，品格需要在童年期著力培養，才可奠定基礎。(林宇翔攝)

讚美過程更重要

談到讚的藝術，Chris強調父母不要以為讚得多孩子會自然「改過自新」，而事實上，如果讚的方法不恰當，反會事與願違；而家長只要是從心出發，孩子是感受得到的，再配以適當的方法，稱讚才變得事半功倍。

他指出，有心理學家曽進行研究發現，讚美孩子「聰明」，倒不如稱讚他們付出的「努力」。因為強調孩子的內在及可改變的因素，會讓孩子明白：只是今次未夠努力，只要再嘗試，必定能夠成功，孩子的抗逆力會變得更高。

▲ Chris謂，讚賞孩子：「你肯花時間練習多遍，成績進步了！」比「你真的很有天份呢！」更好。(林宇翔攝)

合理的奬賞

另外，有時孩子在某些事情做得好，父母給予奬賞在所難免，然而每次要求孩子做事前，都預先告知有奬賞，日子一久，孩子只會期待父母給予的奬賞大小而決定是否完成事情，甚或在做事前與父母討價還價。因此合理的奬賞不用預先告知，只要孩子完成或做對事，給予引發內在動機的奬賞 ( 口頭稱讚、手作奬杯或奬狀 ) 等等，孩子自然在沒有人提點下，都會把事情做好。



避免讚「你真叻！你真醒！」

讚賞用語，要用得其法，他常聽到父母如此稱讚孩子說：「你真叻！你真醒！」那是過於空泛及不夠具體，讓孩子不知道自己有甚麼行為值得稱讚，無助孩子自信的建立。

另外，對有些自信心或能力非常低的孩子，當聽到別人的稱讚時，自覺不值得擁有別人的認同，甚或感到擔不起這句讚美，致使他們更為退縮。所以父母稱讚，有時會令孩子更為退縮。

▲ 贈送支票是一種儀式，令小朋友開心聽從而強化孩子的良好品格。(林宇翔攝)

Chris設計支票簿，是源自見到不是很多父母習慣讚孩子，另外，他也有段童年回憶，令他一直想構思讚賞支票的設計。

因我細個時太過害怕跟人交談，令媽媽很擔心，我爸爸也是一個沉默寡言的人，那時沒有特殊教育的概念，更沒有學校社工會幫忙，其實我內心真的很想與同學一齊玩一齊笑，但就是沒有勇氣踏出第一步。

有一次他爸爸寫了一句正向的鼓勵字條，靜靜放在他桌上，簡單用到哲學家的兩句話，鼓勵他要打開心扉，跟人交往。那次他深受激勵，鼓起最大勇氣致電同學，邀請他一起玩。到他進修教育，也發現合宜的話，對成長有決定性作用。



圖像化道具 用法簡單

支票簿是圖像化道具，適用於5歲以上的孩子，他參考了正向心理之品格強項，以及成長性思維模式，設計出48句在日常生活中都能應用到的讚賞句子，讓家長們有效地捕捉孩子的良好行為，並予以適當的表揚，讓孩子的品格有更多展現的機會。

▲ 支票融合正向品格，讓家長掌握如何指導小朋友在智慧、勇氣、修養、公義上有好表現。(林宇翔攝)

他建議家長了解48句讚賞句子的處境和意思，送出支票後，先把讚賞字句讀給孩子聽，讓他們知道自己被讚的行為及特質，當累積到若干數量的支票，便給予獎勵，例如小禮物、自製的證書或自由時間等。

不過每個小朋友都不同，支票並非適合所有孩子，但對本身不習慣讚人的家長，可以掌握比較扼要仔細的句法去讚小朋友，多點練習。

讚賞支票使用方法如下：

▲ 當父母留意到孩子有值得被稱讚的行為時，在支票空格上，填上良好行為及事件，簽名作實，或可以在存根上面，寫些俏俏話。( 受訪者提供)

▲ 把讚賞支票交給孩子，並把支票上的讚賞字句讀給孩子聽。( 受訪者提供)

▲ 請他們貼在家中當眼處。( 受訪者提供)

▲ 共同協議當孩子在指定時間內累積若干數量的讚賞支票，可給予適當的獎勵。( 受訪者提供)

記者：胡麗珊