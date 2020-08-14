【神秘墓地】大阪站周邊掘出1500具骸骨　疑染疫後被埋至今逾100年【有片】

▲ 大阪站周邊掘出1500具骸骨。

日本大阪市政府昨日（13日）表示，在JR大阪站北面,，現正進行再開發區的「梅北」（うめきた），發現超過1500具人類骸骨的大型墓地「梅田墓」，是大阪首度發現這麼多骸骨。

1500具遺骸被埋葬100多年

據《朝日新聞》報導，這1500具遺骸幾乎都是30歲以下的年輕人及兒童，其中3成的手、腳存在病徵，懷疑染過梅毒與骨瘤。專家推斷遺骸應是江戶末期到明治初期，染上瘟疫後死亡的下層人民，相信已被埋葬100多年。

▲ 「梅田墓」就在JR大阪站北面。（影片截圖）

挖掘調查因梅北重建計劃開始，在2017年2月到6月也曾發現約200具土葬人骨，而這次調查則在2019年9月開始。死者被有秩序地土葬，部份被放在木桶、木棺、甕棺，有人在火葬後被埋。墓地北部有部份人只是埋在土裡，或是幾個人埋在同一個洞裡，估計是因染疫而一次過埋葬。

▲ 骸骨估計已埋葬逾100年。（大阪市文化財協會網站）

鑽研墓地考古學的大阪大谷大學文學部教授狹川真一指出，東京也曾發現幾個時期的墓地，但像這次規模這麼大非常罕見。從墳墓的密集程度，以及在短時間內建造大規模的墓地，他認為應該只有都市才有可能做到。目前初步判斷這些骸骨是住在「大坂城」下町地區及周邊的庶民百姓。

發現地點為「梅田墓」遺址

發現遺骨的地點在百年前被稱作「梅田墓」，是古時「大阪七墓巡」的遺址之一。以往每年到盂蘭盆節時，百姓會到這7個墓地祭拜亡靈，累積功德。

在掘出的陪葬品中，亦發現江戶末期的物品，例如佛珠、六文錢、菸管、泥偶及江戶時期的金幣「二朱金」等，估計墓地使用時間可能在江戶時代結束到明治20年代的19世紀。

大阪市教育委員會等單位，將會針對這次發現的骸骨進行科學分析，以進一步了解當時百姓的生活方式。挖掘工作將於8月底完成，現場將不會開放給公眾。

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責任編輯：徐穎彤