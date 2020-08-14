【守護山野】行山達人自資出版行山雜誌　成立山野偵查小隊守護郊野

▲ 行山愛好者自資成立《風火山林月刊》，希望為大眾提供正確山野資訊。

近年行山文化興起，成立於2014年的行山雜誌《風火山林月刊》，主張報導正確的行山資訊，加上其花時間、心力的偵查報導，補足了主流媒體所不能觸及之處。

▲ 《風火山林月刊》所有成員均是行山愛好者。（相片：受訪者提供）

雙月刊雜誌由熱愛行山的總編輯華生和3位成員自資出版，其內容頗多元化，除了行山路線，有外國登山體驗分享如日本富士山，有行山達人訪問如熱愛行山的口罩KOL K Kwong（鄺士山）等，更有現時幾近沒有媒體會做的偵查報導。

拆解城門神秘膠粒廢物

2019年頭，雜誌刊出了《城門膠粒之謎終極破解》的專題報導，拆解城門水塘邊的不知名膠粒，引起軒然大波。

▲ 雜誌內頁。（相片：受訪者提供）

早在3年多前，團隊在城門水塘清理垃圾，赫然發現長約4厘米的白色圓柱形膠粒，在進一步了解後，發現原來這是霰彈槍子彈膠塞。但到底何人會在城門水塘開槍？毫無頭緒。

▲ 城門水塘曾有大量霰彈槍子彈膠塞。（相片：受訪者提供）

後來經團隊明查暗訪、實地考察3年多後，發現最大機會是香港槍會在大帽山練靶場練習射擊後，遺下子彈和配件，塑膠垃圾因而沿着7公里的引水道流至城門水塘，造成污染。

報導刊出後引發環保團體綠惜地球關注並跟進，發現在10分鐘內居然拾到90粒子彈膠塞之多。水務署其後票控香港槍會而上庭開審，案件7月初被裁定表面證供成立，但後來因搜證技術問題，最後法庭判決香港槍會罪名不成立。

▲ 團隊在城門水塘引水道考察膠塞廢物，花費心力、時間。（相片：受訪者提供）

華生認為，做偵查報導可能到最後都無結果，或者幾年後才會有有意義的結果。但不做的話，誰知道最後有沒有意義「推動業界質素、推廣健康又安全的行山文化，同時關顧自然環境，我們是抱持這些核心價值去做報導。」

地質公園的大型建築廢料

另一偵查報導《連島沙洲海廢調查》則將環保與行山扣連。團隊設計了適合行山遊覽的綑邊路線調查海岸垃圾，地點包括文青打卡熱點玉桂山鴨脷排、地質公園馬屎洲和陰澳長索。

▲ 在鴨脷排進行綑邊活動調查海岸廢物。（相片：受訪者提供）

據團隊調查發現，海岸線的垃圾主要是發泡膠、塑膠等，而在受保護的馬屎洲地質公園，更有大量大型家俬、建築廢料，甚至有直徑達半米的建材，場面叫人心酸；至於長索處西面水域，主要可找到從中國內地飄浮而至的垃圾。

除了調查，團隊亦不定時組織上山執垃圾行動，每次可執七、八大袋，垃圾主要是食物包裝、膠樽，他們更曾試過在大東山執到完整的帳篷。早前疫情爆發期間，不少巿民上山避疫，遺下大量垃圾，為人詬病。

▲ 團隊組織大眾巿民上山執垃圾，每每可拾到七、八大袋。（相片：受訪者提供）

華生與團隊亦有上山清潔，觀察到有趣的現象：「疫情初期山上突然多了好多垃圾，後來經媒體和社交平台報導後，突然又好多人上山執垃圾，山上甚至比疫情前更乾淨。所以大家不要以為不上山單靠Share沒有用，當然，最重然還是在日常生活中源頭減廢吧。」

深信認真做好便有價值

回想2014年，當時正值媒體轉型最熱烈之時，紙媒紛紛轉型搶佔網上巿場。華生與團隊反而投入到紙媒，只因他深信這一切有價值。「我們希望以專業知識做媒體，重視資料準確性，這樣就可以避免下一次意外發生。」

▲ 成員除了寫稿，還不定時組織行山團暢遊美景。圖為七重岩。（相片：受訪者提供）

現時團隊仍堅持傳統出版方式，經過層層編輯與校對而出版，不論記者、攝影、編輯、校對、美術，每個人都具備山野知識，認真做好每一步驟。

▲ 相傳這4大瑞獸守護着大澳的海灣，圖為獅山。（相片：受訪者提供）

叫人想像不到的，是團隊成員均為義工，在工餘時間才幫忙，每月銷售所得僅能支付印刷費和作者稿費。其實何不放上網供人免費閱覽？

「除了因為自己對實體紙本執着，讀者也會特別珍惜紙本。我們用兩個月時間去出一份雜誌，每隻字都有校對、編輯看過，如果你是嚴謹的讀者，你會覺得這是有價值的。」

棄推打卡點著重設計路線

坊間大部份媒體在報導行山路線時有兩種方式，一是以影相打卡點介紹，二是結合訪問和行山路線，而《風火山林月刊》則較不傾向介紹現有大眾熟知的選擇，反而會費心設計特別路線，譬如冷門的「大澳四靈」。

▲ 《風火山林月刊》設計少見貫通大澳四靈的路線，圖為象山的豹石。（相片：受訪者提供）

大澳四靈，是指圍繞着大澳的4座山：鳳山、獅山、象山和虎山，相傳這四獸守護着大澳的海灣，對大澳人來說很重要。路線全長17公里，需時8.5小時，有興趣者按此查詢。

▲ 柏架山可以見到香港獨有的原生品種短腳角蟾。（相片：受訪者提供）

這條路線連走4座名山的想法，路線傾向包含不同元素，除了風景，也會介紹歷史遺跡、動植物和掌故。如此一來，人們不再只是行完就算，反而愈加了解、因而愛惜踏足的每一片土地。

記者：陸明敏