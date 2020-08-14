涉藏錘子噴漆裝修工押後判刑　官質疑只「口頭話知錯」

▲ 被告鄭俊禧還押候判。（經濟日報資料圖片）

去年10月尖沙咀有集會，現場其後發生衝突，19歲裝修工人涉在太空館外管有錘子、噴漆及兩把鉗，早前承認管有物品意圖摧毀或損壞財產，案件原定今（14日）於九龍城裁判法院判刑，惟裁判官認為感化及社會服務令報告中顯示，被告只是「口頭話知錯」，實質對感化及服務社會不感興趣，質疑他是否真誠反省。案件押後以索取進一步感化、社會服務令及更生中心等報告，被告還押候判。

報稱裝修工人的被告鄭俊禧（19歲）早前承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，控罪指他於2019年10月27日在尖沙咀梳士巴利道10號香港太空館外，管有錘子、噴漆及兩把鉗，意圖摧毀或損壞屬他人財產。

辯方今求情指，感化及社會服務令報告內容正面，但不建議被告接受感化或社會服務令，辯方指當中應有誤會，被告只是擔心影響學業等，但最終是願意接受感化或社會服務令的。辯方澄清，被告其實知錯，並表示不會再參與社會活動，相信感化官是因為被告不需要輔導，才不建議他接受感化或社會服務令，希望法庭仍會考慮此兩個選項或判緩刑。

主任裁判官嚴舜儀則表示，閱畢報告後有另一種看法，認為被告只是「口頭話知錯」，實質對感化及服務社會不感興趣，覺得沒有時間做，故對他是否真誠反省極有保留，遂押後案件至9月4日，以索取進一步感化及社會服務令報告，以及更生中心、勞教中心、教導所、青少年罪犯評估專案小組報告，被告還押候判。

案情指，尖沙咀當日有追究警暴集會，有數百人於梳士巴利道一帶聚集，其後有警員將他截停，搜出涉案物品及行山杖，並將他拘捕，警誡下被告保持緘默。

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記者：林欣樂