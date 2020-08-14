【堆填區福音】將軍澳康城2萬呎生活概念店即將登場　主打本地食材即煮海鮮超市Omakase【內附詳情】

▲ 被譽為美食沙漠的將軍澳日出康場，即將有全新生活概念店進駐。

住將軍澳的朋友應該知道，位於堆填區附近日出康城雖然是高尚發展住宅區，但鄰近食肆、街市或商店短缺，甚至被譽為「美食沙漠」。不過，全新大型商場即場落成，當中更有佔地2萬呎的生活概念店「FRESH 新鮮生活」進駐，集街市及超市於一身，並有26個特色主題專區，令康城居民非常期待。

▲ 有專賣本地及環球海鮮的海鮮城，更設有即場海鮮加工服務。（店家提供）

即將登陸日出康城新商場The LOHAS的「FRESH 新鮮生活」，是以本地特色為設計概念的生活概念店，設有26個特色主題專區，各有特色，包括有本地及環球海鮮、蔬果、本地新鮮豬肉、急凍食品等基本產品外，還有米坊、豆品、蛋、香料專區、藥膳及酒坊等。

店家亦非常支持本地漁農業及Made in Hong Kong創意品牌，引入近1,500種香港製造產品，並特設兒童的「童」食系列專區、個人護理、健康美容用品、寵物食品等，囊括各類人氣及冷門食材。

▲ 概念店內有即場海鮮加工及首創超市版Omakase、現場即製燒味及惹味小炒等。（店家提供）

餐飲方面選擇更多元化，概念店內會有即場海鮮加工服務及首創超市版Omakase、現場即製燒味、惹味小炒及港式點心等，只需行一個超市就可滿足購物欲及醫肚。

概念店暫未公布開幕日期，不過已開設facebook專頁及有一系列優惠，只需like專頁或消費滿指定金額，即可免費獲取禮品一份，詳細有待facebook內公布。

▲ 店家設有26個特色主題專區，如專賣豆品的豆本坊。（店家提供）

而因應疫情，店家亦做足一系列抗疫措施，在全店噴灑光觸媒長效抗菌塗層，加强消毒效果，更自發每隔14日為員工安排新型冠狀病毒測試，通過者方可上班。入口處亦會設置抗疫站，包括有全身智能消毒噴霧站、體溫測量器及各式防疫用品等，讓大家安心購物。

FRESH 新鮮生活

地址：將軍澳日出康城The LOHAS2樓201-201A號舖

記者︰黃依情