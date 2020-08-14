【多事親戚】婚後被姨媽姑姐催生仔　港女一招擊退多事親戚秒收口

▲ 港女婚後被親戚們催生仔，更責罵她「唔生點算係稱職老婆」。

不少女性到了適婚年齡便被親友催婚，婚後又會被姨媽姑姐們催生仔。Facebook專頁「辦公室日報」分享一個故事，指女同事婚後被親戚長輩不斷催生仔，稱她再不生仔好快就變成高齡產婦，更指她「唔生仔點算係稱職嘅老婆」。不過，港女同事聰明，一招令所有親戚收口。

Facebook專頁「辦公室日報」提到，近日同事之間說起買月餅，不料一位女同事竟表示自己並無親戚。該名女同事於去年年頭結婚，已與丈夫有共識先過二人世界，暫不急著生仔。後來因為社會運動，故決定看清情況後再決定生育事宜。

親戚朋友不斷催促生仔

然而，一群親戚朋友卻不斷催促，港女同事記得，

仲記得上年拜年，啲姨媽姑姐一人一句，呢個又話再唔生就變高齡產婦，嗰個又話係咪想個仔第日同父母有代溝，

親戚們紛紛表示不明女同事的想法。

親戚︰女人唔生仔唔稱職

但最令港女同事生氣的是姨媽這句話，

女人唔生仔，點算係稱職嘅老婆呀？

其後，更責罵她養寵物容易導致BB敏感，女同事不禁無奈表示，

我同佢一年先見得一兩次，佢想我棄養隻狗，個肚係我嘅，人生係我嘅，幾時輪到佢指指點點呀？

一招「借錢買樓」令親戚收口

不久之後，女同事告訴親戚們她決定生BB，姨媽姑姐立刻七嘴八舌說好，「一早就要啦！」她更乘勢向他們表示，目前居住的單位只有一間房，生BB後會不夠空間，決定換面積更大的單位，但由於沒有足夠資金，「希望一場親戚可以借啲錢畀佢哋，之後分期慢慢還」。結果，親戚們看見「借錢買樓」4字後再也沒有回覆短訊。

女同事更逐一打電話約他們飲茶暢談，再次說起「借錢買樓」，親戚們紛紛耍手擰頭，自此之後便再沒交流。她最後的總結是，

有好多人鍾意對別人嘅人生指指點點，亂畀意見，因為同佢哋無關吖嘛，所以要將佢哋扯埋入嚟，要同佢哋嘅利益扯上關係，呢班只係想食花生嘅自私友就會雞飛狗走！

文章獲「辦公室日報」授權轉載，全文請【按此】

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責任編輯︰梁節儀