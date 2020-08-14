【港產口罩】新世界8月17日發售Level2港產口罩　市民買一盒將捐一盒助弱勢社群【附連結】

▲ 新世界口罩將於8月17日發售。

繼透過「自助口罩提取機」向受惠基層免費派發口罩後，新世界發展有限公司自8月17日(下周一)起，將於網上預售由集團自家生產並符合ASTM二級標準的成人及兒童口罩共10,000盒，售價由每盒84元起。市民每訂購一盒，新世界則會捐出一盒給非牟利機構，再轉贈給基層及弱勢社群。

口罩每盒售價由84元起

首批預售的盒裝成人及兒童口罩數量共10,000盒，每盒30片裝(獨立包裝)，成人口罩的售價視乎顏色而定，由84至108港元不等，訂購以兩盒為單位，每盒30個均為獨立包裝；其中成人口罩有白、灰、綠三色選擇，分別代表仁愛、勇氣和希望，至於兒童口罩則為白色，每盒30個獨立包裝售價84元。

▲ 每盒售價由84元起。

市民選購口罩更可做善事，可以從香港病人組織聯盟、香港婦女勞工協會、長者安居協會、協康會及兒童心臟基金會5個非牟利機構中，挑選其中一間，新世界將捐出與售出同等數量的盒裝口罩予有關機構，轉贈給基層及弱勢社群。

買一盒捐出一盒行善

盒裝口罩將以「先登記後抽籤」方式，於8月17日(星期一)中午12時至8月21日(星期五)中午12時期間，供市民透過指定網站登記訂購。公開發售的抽籤結果將於8月26日透過電郵公布，中籤者可自行選擇提貨點。口罩預計於9月中送往成功訂購人士所選的服務站或智能櫃，運費為30港元，現有或登記成為New World CLUB會員可獲豁免運費。

▲ 成人口罩有白、灰、綠三種顏色可供選擇，分別代表仁愛、勇氣和希望。

新世界強調，所有登記者的個人資料只用作集團跟進訂購口罩安排之用，並不會用作其他用途，但購買人士需支付10元信用卡手續費。



8月底將在自助口罩售賣機開售

此外，成人及兒童包裝口罩(每包5片獨立包裝)將於8月底起，透過設於集團旗下三個商場，包括尖沙咀K11 MUSEA、K11購物藝術館，以及荃灣D‧PARK愉景新城的自助口罩售賣機有售。每包售價由14至18港元不等，購買人士可以八達通付款。

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責任編輯：鄺嫻