【反黑路人甲】高海寧從情傷中成長　高Ling：現實沒有童話式愛情

▲ 高海寧從經歷中學懂成長。

人生路有平坦有崎嶇，歷過挫折也並非不好事情！今年33歲的高海寧愛情路上不算順遂，高Ling秘戀近5年的音樂才子鄧智偉上月被爆出軌偷嗒失婚少婦，高海寧亦公告二人戀情早已畫上句號，走出失戀傷痛的高海寧說道：「任何的挫折都可以令人有所成長，這就是人生。」

對於愛情，高海寧依然充滿憧憬，相信會遇上對的人，她說：「我對愛情依然期待，相信自己值得幸福。」

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▲ 高海寧依然期待對的人出現。（黃建輝攝）

高海寧堅拒不道德交易

高海寧接受TOPick訪問，說到於《反黑路人甲》演拜金女明星，五光十色的娛樂圈被指誘惑多，不時聽聞女星被邀出席飯局。

對高Ling而言，她絕對接受不到這種「交易」：「若你問我娛樂圈是否複雜？或者某些層面是複雜，但我相信可以選擇自己條路，沒有人可迫你，我亦清楚不會受這些誘惑影響，錢我識賺，我使自己賺的錢更加心安理得。」

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▲ 高海寧於劇中飾演拜金女明星。

高Ling被屈坎捷徑

不過，當年高Ling被指獲高層寵幸而獲得不少工作機會，面對這些指控，感委屈的她當時也曾站出來為自己平反。

事件過去，現在她冷靜地說：「經常說有圖有片有真相，但多年來都沒有影過任何相片，寫足那麼多年，令某些讀者以為是真。當初我出來解釋過，但發覺是沒用，信你的人自然會相信，只好以行動去證明我是一個怎樣的女人。」

▲ 高海寧近日前連續有三套劇出街，包括早前播映的《迷網》。

現實沒童話式愛情

入行以來，其實高Ling的緋聞不算多，她跟音樂才子鄧智偉的5年秘戀於今年1月劃上句號，縱然面對過失戀傷痛，她依然相信愛情。

高海寧大方說：「我對愛情依然期待，終有一日會找到幸福，相比20歲時的我，看待愛情的態度總會有分別。年青時候覺得愛情像粉紅色的泡泡，又公主又王子，不過相信稍為上了年紀的人，都會明白現實世界沒有童話式的愛情，儘管有都是很奢侈。」

▲ 高海寧曾跟鄧達智秘戀五年。

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高Ling樂天豁達

回望過去，高Ling自覺經歷可以令自己成長：「你問我是否很失望？又不會，每個人也有其經歷，不止是感情事，無論是事業挫折或面對負面新聞，回頭望覺得是一件好事，因為從前面對過負面新聞，現在抗壓能力好高，人總要跨過一些難關，才會有一大成長，這就是人生。」

高Ling坦言對愛情依然執著：「局外人沒權去評價人家的感情，無論普通人抑或藝人，只有自己才明白感情生活是否過得幸福或值不值得，所以我堅持自己的理念，執著對於我來說並非壞事吧，亦沒有傷害任何人，只是我個人的選擇。」但執著的人最終或受傷害？高Ling說：「你見我性格那麼樂天及開心，便知道不會令自己辛苦。」

最後高Ling說：「天會安排一個最好的人，相信我值得幸福。」

緣分不強求，餘生不將就。來者珍惜，去者放手。

▲ 高海寧對愛情未有失望。（黃建輝攝）

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記者：游艾維

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