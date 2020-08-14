  • 32°C
香港時間 : 2020814日 (五) 15:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】7月約2萬旅客訪港按年跌99.6% 　旅發局擬推「Open House Hong Kong」促銷宣傳計劃吸客

社會 15:22 2020/08/14

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

旅發局公佈7月訪港旅客數字，整體按年下跌99.6%。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情未止，訪港旅客量持續低迷。旅發局今日（14日）公布，7 月初步訪港旅客數字約20,600人次，每日平均約660人次，整體按年下跌 99.6%。旅發局正與港府及業界合作，積極籌備「Open House Hong Kong」 促銷宣傳計劃，希望透過不同的精彩體驗、優惠，吸引旅客。

旅發局主席彭耀佳博士表示，雖然環球疫情仍然反覆，但局方一直積極與客源市場的業界保持緊密溝通，局方由8月起，會舉行至少45場網上業界會議，預計將有4,500名業界參與。 

彭耀佳指，自今年3月以來，旅發局方已舉行近90場業界網上會議，有約1萬位內地及海外的業界參與，旅發局亦邀請包括本地旅行社、航空公司、酒店及景點等代表參與分享，希望讓不同客源市場的業界對本港疫情發展、防疫工作、旅發局推動旅遊復甦策及為旅遊、會展業提供的支援，有更具體的了解。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

疫情 旅客量 新冠肺炎疫情 旅發局 彭耀佳

最高瀏覽

【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
11:48 2020/08/12
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步
09:49 2020/08/13
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步
【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼
18:28 2020/08/13
【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼