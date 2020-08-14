【新冠肺炎】7月約2萬旅客訪港按年跌99.6% 　旅發局擬推「Open House Hong Kong」促銷宣傳計劃吸客

▲ 旅發局公佈7月訪港旅客數字，整體按年下跌99.6%。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情未止，訪港旅客量持續低迷。旅發局今日（14日）公布，7 月初步訪港旅客數字約20,600人次，每日平均約660人次，整體按年下跌 99.6%。旅發局正與港府及業界合作，積極籌備「Open House Hong Kong」 促銷宣傳計劃，希望透過不同的精彩體驗、優惠，吸引旅客。

旅發局主席彭耀佳博士表示，雖然環球疫情仍然反覆，但局方一直積極與客源市場的業界保持緊密溝通，局方由8月起，會舉行至少45場網上業界會議，預計將有4,500名業界參與。

彭耀佳指，自今年3月以來，旅發局方已舉行近90場業界網上會議，有約1萬位內地及海外的業界參與，旅發局亦邀請包括本地旅行社、航空公司、酒店及景點等代表參與分享，希望讓不同客源市場的業界對本港疫情發展、防疫工作、旅發局推動旅遊復甦策及為旅遊、會展業提供的支援，有更具體的了解。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩