【樂壇新人】陳凱詠《隔離》唱情感失聯 顧定軒拍MV慘跟情人分隔

▲ Jace跟顧定軒MV合演情侶。（圖片：環球）

繼四台冠軍歌《天生二品》後，陳凱詠(Jace)第二首派台歌《隔離》，刻劃被另一半「隔離」、甚至中斷聯繫的種種情感。Jace稱最開心還邀請了老友顧定軒(Zeno)做MV男主角，可以跟她談情。

Jace指：「這是少女式情歌，坦白説是我初嘗試的曲風。錄製這首歌要呈現出情緒起伏，不單止帶給樂迷一個素未謀面的陳凱詠，也令我認識自己更多，好多謝監製Alex Fung帶我走過這趟旅程。」

Jace表示。今次MV拍攝也充滿驚喜，「我的MV裡終於有男朋友了，不再是自己一人獨腳戲，好開心還邀請了老友顧定軒(Zeno)做我的伴侶。」

▲ 二人再度演情侶。（圖片：環球）

演情侶「熟到尷尬」

Jace和Zeno幾年前因為拍攝學生作品而認識，曾經演過一對puppy love甜蜜情侶，今次再演情侶原來並不容易，二人齊笑言：「今次演情侶有點尷尬，因為彼此太熟怕演得太開心，不像情侶之間的甜蜜舉動，拍攝時又要忍住不要笑得太開心。」

拍攝期間，二人經常逗得對方大笑，默契不言而喻。Jace說：「拍攝甜蜜畫面時好搞笑，例如幫Zeno剃鬍，他非常清楚我是一個怎樣類型的女朋友，我絕對不是MV中的sweet類型。」

▲ 顧定軒稱鮮見Jace呈現傷感一面。（圖片：環球）

除了唱歌和跳舞，Jace一直累積不少演戲經驗，例如參與電視、電影、廣告等拍攝，這次《隔離》MV可以大派用場！當中有一幕是Zeno突然之間隔離了Jace，再不理會她，以一塊透明膠板將他們「隔離」，任由Jace怎樣痛哭都得不到Zeno的理會。

為此，Jace要大喊三次來完成不同鏡頭的拍攝，每次她都超額完成，製作團隊都出乎預料之外！Zeno表示：「今次Jace新歌好驚喜，好難得見到她這麼內心的一面，雖然我有見過！這次還要請她食檸檬，真的不好意思，哈哈。」