工程師涉藏鎚螺絲批受審脫罪 官指警員證供有出入

▲ 工程師陳俊賢被控藏錘子等工具，今於東區裁判法院經審訊後，被裁定罪名不成立。(經濟日報記者攝)

25歲工程師涉於去年11月，在灣仔一帶攜有鎚、螺絲批、電鑽、無線電對講機等物，被控管有任何物品意圖摧毀財物等罪。案件今（14日）於東區裁判法院開審，控方傳召制服被告的防暴警及搜出涉案物品的偵緝警員作供。裁判官指，兩人證供有出入，其中防暴警證供不清晰及令人懷疑，判被告罪名不成立。

被告陳俊賢（25歲），報稱工程師，早前否認1項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具、1項無牌管有無線電通訊器具及1項管有任何物品意圖摧毀或損壞財物。控罪指，被告於2020年11月2日，在灣仔港鐵站A1出口外，管有1部電磨機、2個圓磨機刀片、2個鎚、4支螺絲批和1個電鑽；及無牌管有1套無線電收發器。

案件今開審，控方傳召警員李家駿作供，李供稱，案發當日下午他在駱克道及謝斐道一帶巡邏，其後看見5至6名穿黑色衣物的人士，該些人士發現警員後，便立即逃跑，他約於5時制服被告，其後1名警員到場協助搜查，另有1名督察在場。

李又供稱，當時被告背著1個橙色背囊，而背囊外原本套上了1個黑色套，但因拘捕過程中被告掙扎而不知所蹤，而被告當時又手持1個黑色袋，該袋掉在地上及露出1支螺絲批。

辯方盤問李時，問李是否記得另一名警員在搜查該黑色袋時，搜出了甚麼物品。李只能說出螺絲批，亦未說出其他物品的顏色或大小。

警員嚴凱華供稱，案發時從該橙色背包及黑色袋中搜出電磨機、圓磨機刀片、鎚、螺絲批及電鑽等物品。惟控方再三詢問嚴，嚴亦沒有提及涉案的無線電收發器。辯方盤問下，嚴供稱案發時，只有他和李處理被告的情況，而李曾向他指出，該黑色袋是從橙色背囊中掉出來。

控方舉證完畢後，鑑於兩名控方證均未提及涉案無線電收發器，裁判官遂裁定無牌管有無線電通訊器具罪表證不成立，而其餘兩項控罪則表證成立，被告選擇不出庭自辯。

裁判官裁決時指，控方兩名證人證供有出入，李供稱案發時有1名督察在場，惟嚴卻沒有提及，而李提及的黑色背囊套亦未能在現場檢獲，加上李供稱搜查物品時在場，但李卻只記得搜出了螺絲批，認為李的證供不清晰，事發經過令人懷疑，遂判被告罪名不成立。

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記者：王仁昌