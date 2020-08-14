【反黑路人甲】32歲湯怡扮學生穿校服零違和　靠3招保24吋纖腰好身材【多圖】

▲ 湯怡在《反黑路人甲》中再有制服造型。

TVB新劇《反黑路人甲》內，湯怡飾演的芷珊，本來想當老師，卻被當黑幫話事人的爸爸（姜大衛飾）欺騙暫代做話事人之位。《反黑路人甲》昨晚（8月13日）劇情講到，芷珊為幫哥哥鐵頭（陳志健飾）完成願望而去找水姐（蔣家旻飾）。

可是，水姐卻叫芷珊換衫當陪酒，而且要換上校服Look。32歲的湯怡穿上校服卻零違和，制服look登場即引網民討論。

【反黑路人甲】湯怡出道有「少女版黎姿」稱號 曾半年零工作入行14年首當TVB劇女一【有片】

▲ 湯怡再以校服Look出場。（電視截圖）

▲ 湯怡有24吋纖腰。（Instagram圖片）

【反黑路人甲】湯怡出道有「少女版黎姿」稱號 曾半年零工作入行14年首當TVB劇女一【有片】

湯怡的制服誘惑

湯怡在劇中的角色非常純情，加上戴黑框眼鏡造型令她更是吸引。

其實在2018年，湯怡在電影《某日某月》就以中學生造型上陣，當時約30歲的她卻可以演中學生而不令人覺得礙眼，已引起網民熱烈討論。今次，她再著校服拍劇，依然沒有任何分別，像極真正的中學生。

不過，湯怡就在Instagram上笑指自己不太想穿校服：「其實我真係唔想著校服，亦唔鍾意著校服，點解我又著校服？點解要迫我著校服？點解？」

▲ 湯怡再以校服Look出場。（Instagram圖片）

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養顏修身3大招

但無可否認，湯怡著校服後露出的纖腰非常吸睛。為了保持好身材，湯怡一直絕不怠慢，時常做運動來養顏及修身。

早於2012年，湯怡便開始接觸跑步，還要是為了參與長跑賽而開始訓練，當她完成第一個10公里後，便非常滿足，然後便愛上跑步。

▲ 湯怡有24吋纖腰。（Instagram圖片）

▲ 湯怡身材非常好。（Instagram圖片）

她表示，跑步既為keep fit，也給自己多一點獨處時間。很多時感到很累、氣餒時，跑步可以一個人靜下來思維更加清晰，還可學會堅持。帶氧運動外，湯怡平常在家也會做平板式瑜伽，令肩膀、手臂、腹肌及背部肌肉更加緊實。

此外在飲食方面，湯怡以清淡食物為主，加上每天睡8至10小時，可保持皮膚良好狀態。

而且她每次做戶外運動前都做足防曬，以免曬黑，也減少皮膚老化、出斑的機會。

即是從保持運動、良好生活習慣、防曬護膚3個方面凍齡修身。

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▲ 湯怡派福利。（Instagram圖片）

▲ 湯怡充滿活力。（Instagram圖片）

▲ 湯怡喜歡做運動。（Instagram圖片）

▲ 湯怡腹肌線條明顯。（Instagram圖片）

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