失婚貨車司機涉與3少年肛交囚7年半 稱與女友分手對異性失信心 

▲ 貨車司機陳耀樑承認與3少年肛交，今於高等法院被判囚7年半。(資料圖片)

40歲失婚貨車司機聲稱因與女友分手而對異性失去信心，對同性反而感安全感，故先後邀約3名12至14歲的少年到寓所進行肛交，司機早前承認與16歲以下男子作出同性肛交等8項罪名，今（14日）於高等法院被判囚7年半。

涉案被告陳耀樑早前承認5項與16歲以下男子作出同性肛交及3項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪。辯方求情指，被告早年與前妻離婚後有1名親密女友，兩人於2017年分手後，被告對異性失去信心，反而對同性感到有安全感。

辯方又指被告並非天生孌童癖，而在本案之前被告亦從未與同性發生性行為。辯方續指本案事主未有因此感染性病，本案亦不涉任何威逼利誘及暴力等，被告已深感後悔，亦希望向事主道歉。

法官今判刑時指，心理報告反映被告於2018至2019年間有孌童傾向，而被告於犯案期間，大約每兩星期會嫖妓一次，心理學家評估其重犯風險為中等，被告願意接受相關治療。法官引述其中1名事主的創傷報告指，他於事發後患上創傷後遺症，情緒受影響，曾萌自殺念頭，需接受心理治療。

法官指出，判刑需反映法庭對弱小的保護，以及向社會發出訊息指法庭不會容許此等針對年幼和脆弱者的性侵犯。法官認為本案有加刑因素，包括被告與事主的年齡差距大，被告於案發時沒有採取安全措施，加上他有嫖妓習慣，大大增加事主感染性病的風險，但法官亦認為被告有悔意，故給予完整的認罪減刑，最終就8項控罪判其入獄共7年半。

案情指，被告認識事主後，相約事主踏單車及到其住所維修單車，並以「契兄弟」相稱。被告於寓所內曾分別與3名事主每人進行肛交，其中1名事主曾一度表示不願意，被告又曾與其中兩名事主於床上圍圈，互相口交及手淫。

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記者：楊詠渝