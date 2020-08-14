【新冠肺炎】本港今新增48宗確診個案　另有約30宗初步確診

▲ 本港今新增48宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情。本港今日（14日）新增48宗確診個案，另有約30宗初步確診。當中2宗是輸入個案，包由埃塞俄比亞返港機師（個案編號：4314）和由印度返港學生（個案編號：4360）；當中37宗與早前個案有關，其中9宗為源頭不明個案。

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衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭家穎