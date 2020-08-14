  • 31°C
香港時間 : 2020814日 (五) 17:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】「慶回歸群組」再新增1宗個案　患者出現症狀後一個月確診

社會 16:41 2020/08/14

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港今日新增48宗確診個案。（陳靜儀攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情。本港今日（14日）新增48宗確診個案。群組方面，48宗有37宗與之前個案有相關其中有3宗個案與葵涌貨櫃碼頭群組相關，包括第4333宗、4336、4343宗。

而旺角雅蘭中心「慶回歸群組」亦再新增1宗個案，編號為4335。該個案曾出席該晚宴，在7月中不適，一直留在家中，沒有作病毒檢測。事隔一個月，至本月10日其先生替她於私人醫生處拎取樣本瓶，後於今日確診。

衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

【新冠肺炎】新增23間食肆曾有確診人士到訪　包括深井陳記燒鵝、科學園Food Lab

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

TOPick繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒

相關文章

【新冠肺炎】深圳有巴西雞翼驗出新冠病毒　傳染病專家：病毒在攝氏4度以下可以存活兩周
今日 10:45
【新冠肺炎】深圳有巴西雞翼驗出新冠病毒　傳染病專家：病毒在攝氏4度以下可以存活兩周
【新冠肺炎】許樹昌：「健康碼」用作消費概念不正確　禁晚市堂食已堵塞防疫漏洞
今日 12:34
【新冠肺炎】許樹昌：「健康碼」用作消費概念不正確　禁晚市堂食已堵塞防疫漏洞
【新冠肺炎】免檢疫內地醫護將入住沙田帝逸酒店　酒店發言人：人員抵港後已作病毒測試
今日 16:09
【新冠肺炎】免檢疫內地醫護將入住沙田帝逸酒店　酒店發言人：人員抵港後已作病毒測試
疫情 衞生防護中心 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼
18:28 2020/08/13
【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
11:48 2020/08/12
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步
09:49 2020/08/13
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步