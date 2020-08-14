【新冠肺炎】「慶回歸群組」再新增1宗個案　患者出現症狀後一個月確診

▲ 本港今日新增48宗確診個案。（陳靜儀攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情。本港今日（14日）新增48宗確診個案。群組方面，48宗有37宗與之前個案有相關其中有3宗個案與葵涌貨櫃碼頭群組相關，包括第4333宗、4336、4343宗。

而旺角雅蘭中心「慶回歸群組」亦再新增1宗個案，編號為4335。該個案曾出席該晚宴，在7月中不適，一直留在家中，沒有作病毒檢測。事隔一個月，至本月10日其先生替她於私人醫生處拎取樣本瓶，後於今日確診。



衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：蘇文軒