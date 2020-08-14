【鼻敏感】靈芝、冬蟲夏草、蜂膠可改善鼻敏感？　浸大中醫：蜂膠對鼻敏感防治效果似乎有限

▲ 浸大中醫拆解靈芝、冬蟲夏草、蜂膠可改善鼻敏感迷思。

靈芝對鼻敏感有幫助嗎？

靈芝又稱靈芝草、木靈芝，是多孔菌科真菌靈芝的子實體，味甘、性平，入肺、脾、心經，具有益氣健脾，養心安神，止咳平喘的效用。

《神農本草經》記載不同顏色的靈芝有不同的效用︰赤靈芝主「益心氣、補中、增慧智」；黑靈芝「益腎氣，通九竅」；青靈芝「主明目，補肝氣，安精魂」；白靈芝「主咳逆上氣，益肺氣，通利口鼻，強志意」；黃靈芝主「益脾氣，安神」；紫靈芝「主耳聾，利關節，保神，益精氣，堅筋骨，好顏色」等，並認為久服靈芝有輕身不老、延年益壽的作用。

臨床上靈芝主要用於虛勞眩暈、失眠、心悸氣短、神疲乏力、久咳久喘等病症。至於單味靈芝對於鼻敏感有無治療作用，尚未見有資料報告，但由於靈芝具有補益肺脾的作用，對於肺脾氣虛所致之鼻敏感應有一定效用。故在辨證論治時，對於肺氣虛弱，或脾胃虛弱、肺脾兩虛證，可適當加用靈芝或服用靈芝類產品以增強療效。對於熱性體質或實證熱證則不宜使用。

冬蟲夏草對鼻敏感有作用嗎？

冬蟲夏草為麥草菌科真菌冬蟲夏草寄生在蝙蝠科昆蟲幼蟲上的子座及幼蟲屍體的複合體，味甘性平，歸肺、腎經，具有益腎壯陽，補肺平喘等效用，主要用於腎虛腰痛、遺精陽痿、久咳虛喘、癆嗽痰血、久病體弱等病症。

單味冬蟲夏草治療鼻敏感尚未見有資料報告。由於冬蟲夏草具有補益肺腎的作用，故對於鼻敏感屬於肺氣虛弱或腎氣虛弱、肺腎兩虛證候者，可適當選用。對於實證熱證以及兒童鼻敏感患者則應慎用。

蜂膠對鼻敏感有治療作用嗎？

蜂膠是常用的保健品之一，用於治療鼻敏感在市面上與民間亦有流傳，至於對鼻敏感有否療效尚未見有資料報告。從其藥用功效方面來看，對於鼻敏感的防治效果似乎有限。

蜂膠是蜜蜂從植物芽孢或樹幹上採集的樹脂，混入上顎腺、蠟腺的分泌物加工而成的一種具有芳香氣味的膠狀固體物，其性平，味苦、辛、微甘，具有消炎止痛、潤膚生肌的效用，一般用於胃潰瘍、口腔潰瘍、燒燙傷、皮膚乾裂疼痛等。

內容節錄自《防治慢病‧鼻敏感》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編緝：羅嘉欣