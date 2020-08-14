物流運輸業界開工不足　促政府推出第三輪基金

▲ （公民黨提供）

香港正爆發第三輪新冠肺炎疫情，有物流運輸業界人士表示，業界出現開工不足問題，而以往兩輪的防疫抗疫基金未能紓緩業界壓力，希望政府能夠推出第三輪基金，建議仿傚補貼的士司機做法，為貨車司機提供每個月6千元補貼，為期半年。

香港物流運輸業工會籌委會於本月初進行調查，訪問了628名物流運輸業界從業員，有20.5%受訪者完全失業，只有7%每月開工多於20日，另外近82%受訪者認為，前兩輪防疫抗疫基金對業界幫助非常不足。

工會建議，政府參考向的士業界提供補助的做法，向每名合資格貨車司機，每月提供6千元補貼，為期6個月。此外，向5.5公噸或以下的貨車車主，提供1.5萬元補貼、5.5公噸以上貨車車主，提供3萬元補貼。

公民黨立法會議員譚文豪認為，物流運輸業界開工不足問題非常嚴重，而貨車司機與的士司機同樣是「搵食車」，但目前有兩成人完全失業，情況比的士司機更為嚴峻。他又指，前兩輪基金沒有為物流運輸業專設援助，而第二輪基金當中有80億元作撥備，政府理應一早啟動撥備幫助受影響行業，但現時雪球已經愈滾愈大，等到現時要準備推出第3輪基金，反映政府不敢膽動用撥備。

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責任編輯：陳宛彤