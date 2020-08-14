【齊心抗疫】信和集團捐贈食品予基層人士　疫情下提供4萬份飯餐

▲ 信和集團捐贈食品矛基層人士。

在新冠肺炎影響下，不少基層人士生計受到影響，手停口停。信和集團日前透過黃廷方慈善基金，聯同6個社區夥伴向基層人士及家庭捐贈食品。是次活動共為有需要人士提供共約 40,000 份飯餐。

向基層人士捐贈白米麵條

信和集團表示，疫情持續嚴重打擊不少基層家庭及人士的生計，有見及此，黃廷方慈善基金透過6個社區夥伴向基層人士及家庭，以及少數族裔捐贈白米、麵條、熱食券及飲品等。6個社區夥伴分別為：

香港社區組織協會

循道衞理亞斯理社會服務處

基督教關懷無家者協會

聖雅各福群會

循道衛理觀塘社會服務處

小彬紀念基金會

黃廷方慈善基金亦將捐贈急凍食品、白米及調味醬料予社區廚房樂廚坊，由他們製作營養餐盒並分發給有需要人士。

這次捐贈活動為有需要人士提供共約4萬份飯餐。 循道衛理觀塘社會服務處總幹事楊綺貞表示，受到疫情影響，今年第一季向本處申請緊急食物援助的個案數目大幅上升，情況嚴峻。

獲得黃廷方慈善基金襄助，送出白米、 麵條、熱食劵及飲品等，是切實及貼地的幫到在困境中的市民，實在無言感激。

為員工準備抗疫健康包

除了幫助困境中的市民，信和集團為答謝員工克守本份，第二度向員工派發約 10,000 份抗疫健康包。健康包內有一盒外科口罩、酒精搓手液、消毒噴霧和消毒抗菌濕紙巾，以及口罩夾和電解質飲品沖劑，期望保障員工安全及幫他們提升抵抗力，應對嚴竣疫情。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，新一波疫情為歷來最嚴峻的考驗之一，因此向疫情期間仍然努力不懈、發揮專業精神的同事致以衷心感謝。他又感謝合作夥伴給予的大力幫忙，於疫情期間支援有需要人士：

大家守望相助，互信互勉，定能跨越挑戰。

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責任編輯：羅嘉欣