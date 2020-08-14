【疫境失業】高層丈夫被裁日日外出扮返工　為養家終放下尊嚴做外賣步兵

▲ 本港有名年過50歲的男士，本來薪高厚職，被裁員後轉行靠步行送外賣。

新冠肺炎疫情全球大流行，影響各行各業經濟民生，失業率高企。本港有一名年過50歲的男士，薪高厚職的他也成為被裁員的對象，搵工處處碰釘，他終於放下自我，轉行靠步行送餐，成為「外賣步兵」。

日日如常外出假裝上班

Facebook專頁「辦公室日報」版主聶瞳於周三（12日）發帖文，以「至窮無非討口，不死總得出頭」為主題，分享一位於任職獵頭公司時認識的朋友之近況。他的朋友是一位年過50歲的叔叔，當年成功介紹一份工作予他，近日受疫情影響公司裁員，全部高層高薪的無人幸免，他是其中一位。他向聶瞳表示初期接受不到失業，或許不想妻子憂心而假裝上班︰

分唔清係面子問題，抑或係唔想老婆擔心，被裁之後每朝如常7點起身刷牙梳洗，8點鐘準時出門扮返工，去連鎖快餐店叫一個早餐坐半日，行一陣等到兩點幾三點再去第二間，最緊要過咗lunch time，因為叫tea可以慳返啲錢。

處處碰釘找不到工作

他待在快餐店時就會分秒必爭打開電腦不斷搵工，可是現時市道太差，遞交了無數份履歷表大多都沒有回音，只得零星的3次面試機會，可是無論是要求人工提高、維持或減薪，均見工失敗。

要求人工輕微加幅嗰份，人哋話呢個時勢比唔起；嗌平手嗰份，人哋驚係騎牛搵馬；願意降薪嗰份，人哋懷疑有古怪。

坦白告知老婆失業

失業丈夫感慨以前的工作很忙，覺得時間過得好快，現時每日要出去找地方坐「扮工」，捱到6點再搭車返屋企扮放工，時間過得很慢。他心情愈來愈差，有儲蓄但需供樓，見工完全沒有曙光，夜晚睡不著，壓力大。

長此下去不是辦法，他終於鼓起勇氣坦白告知老婆失業。其實他已覺得老婆早就察覺到丈夫失業，只是不說出口，不想增加丈夫的壓力。而聶瞳轉述他的現況，決定轉行由低做起︰

心理關口都過埋，佢決定放下身段，上個月開始做步兵送外賣，收入少過以前好多，但總好過坐食山崩。

以前任職高層，習慣嘆冷氣、指示他人，現時靠走路辛勞地送外賣，體力勞動要日曬雨淋，「馬死落地行」的他表示尚算適應。

網民大讚能屈能伸真漢子

有關帖文獲大量網民關注，大部分讚賞叔叔為家人在逆境求生的能耐，疫情下令人更加發現到很多職業（外賣員）很重要，真心要尊重他們。網民留言勉勵他︰「叔叔之前之後落差可能比較大，所以真係好勁，捱過一大個心理關口」、「為咗頭家可以放低面子，呢啲先係真男人」及「能屈能伸才是真漢子」等。

文章獲「辦公室日報」授權轉載

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責任編輯︰顏紫燕