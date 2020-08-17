【育兒心得】前幼師媽媽自製教材與家長共享　揭不用死抄爛背默書次次滿分秘密絕招

▲ 全職媽媽Nana兩年前創立了「Nana媽媽筆記本」，希望將一些筆錄的教學資源和心得和家長們分享，也令她有了心靈上的寄托，重新出發。

有一個職業叫「全職媽媽」，另一個身份就是「全人奶媽」，工作時間表24小時制，前幼師Nana媽媽育有兩名7歲及4歳半兒子，當了接近7年的全職媽媽，4年的全人奶媽。在別人眼中的那一位Supermum，表面持家有道，把孩子湊得肥肥白白又乖巧，羡煞旁人背後，她坦言一度經歷情緒崩潰，抑鬱症向她招手，也曾想離家出走，她感嘆「自己都無法處理好自己的情緒，傷害了孩子，感到無助甚至想放棄自己，感恩的是她藉著信仰，找到出路。

當全職是沒有薪金，也沒有法定假期的工，她謂加上自己完美主義，要求高，希望當一位稱職的媽媽，將百分之一百精神投放到家庭。久而久之，發現迷失了自我，失去自我價值。

我曾想重返幼教職場，最後多次因不放心將孩子交由傭人照顧，兼職代課了兩天又回到了家中，因自知那不是我要的自由，回望初心，孩子現階段對我最重要，孩子需要我。

其次子經歷過兩次由死門關走出來，在8個月的時候入了深切治療部一星期，也在歲半的時候做了一個全身麻醉的開刀手術，這兩次的慘痛經歷，給細佬留下的創傷後遺症，也給媽媽帶來更大的考驗，讓她身心疲乏。

▲ 放假期間，兩兄弟在家開水果店，學習數學。(受訪者提供)

她回望當時，將心力集中照顧細佬，卻忽略了哥哥，哥哥也出現很大的情緒問題。

家庭氣氛變得天天吵吵鬧鬧，自己無法處理自己的情緒，最後發洩在家人身上，最後尋求專業的家庭心理輔導協助，加上配合芳療精油的幫助，慢慢走出了陰霾。

從設計一套小字卡 重拾信心

作為前幼師，一直熱心幼兒教育，並積極參與不同的教養講座，增值自己。兩年前創立了「Nana媽媽筆記本」，希望將一些筆錄的教學資源和心得和家長們分享，也令她有了心靈上的寄托，重新出發。

她回想，因大仔是「細B」，在k2的時候需要執筆寫字，小手肌前兩指根本未發展理想，寫字變成了苦差，啟發她設計「田字卡」教孩子認識字型的結構，透過故事和遊戲學習「裝字」，提升寫字的學習動機。隨著哥哥預備升一，她再針對默書和串字設計了「英文字卡」。

▲ 她針對默書和串字設計字卡。(受訪者提供)

她坦言，期間找了很多家廠家查詢，最少的訂單只接受做5000張，最後她想到可以將自己的學習方法和家長共享資源，於是開啟了一個「小字卡家長群組」，接受教材訂購，家長們使用後感到很實用。

幫助到小朋友提升寫字和認字的樂趣，也令我很有成功感。家長群慢慢彼此也建立良好信仼關係，常常交流正能量，也帶給我無限支持。

▲ 大仔用媽媽設計的字卡寫四素句，卡上面可畫畫和貼圖，方便創造一本自己的小字庫，有助將來升上小二更易處理作文的技巧。(受訪者提供)

孩子升小 是一個適應的挑戰

Nana的大仔去年升小一，十分快就投入了小學學校生活，無論處理情緒、作業及默書都十分順利。她透過FamilyGo 親子遊創辦人Fay這位有心家長推介，與Ufixx 教材分司合作，將她升小一實用的心得變成可用教材和更多家長分享，出版她首個作品：升小Carry book。

書中內容，正是她去年實踐在囝囝身上的心得，例如心情罐子是鼓勵親子互動，讓家長了解小朋友的心事。「孩子溫習約法三章」是一個十分簡單但隱藏力量去維繫親子關係的視覺提示，協助小朋友明白何謂專心溫習。

▲ 《Carry Book》首頁是讓小朋友認識自己已是小一身份。(受訪者提供)

她強調，當哥哥預備升小學，她已提早為他做好心理建立需要，在家設置「預備升小黑板牆」，主要透過一張情緒海報，支援孩子認識不同的情緒，在適應不同的改變，能主動表達自己的情緒。

當時利用小小的便條做心靈加油站，每天給孩子鼓勵，肯定，支持的話語。我也提供不同情緒卡表達，當孩子有時有情緒真的不想講，用一張卡作暗示，大人小朋友都有心理準備，事情會變得更易處理。當見到憤怒卡，我會接納你的情緒所引發的行為，減少親子衝突。

▲ 在家設置「預備升小黑板牆」，讓家人貼上向大仔的打氣字句(中)，同時鼓勵大仔天天向天父寫心事(右)。(受訪者提供)

「默書」是普遍家長所擔心的另一個挑戰，Nana媽眼見及此，也做好預備。在哥哥升小前，Nana 便參加「NLP速記默書班」課程，學習一些有趣串字和認字技巧，取代死抄死背，並利用小字卡和遊戲去提升哥哥自主學習動機，令他在整個小一的默書階段都輕鬆過渡。Nana 媽強調讓孩子有信心去面對十分重要，因此，在家預默的時候，媽媽給哥哥的承諾，媽媽給孩子的「一百分」肯定。

哥哥還自豪地說老師問他為何每次都滿分，他鬼馬地說他有秘密絕招。

▲ 這是幼稚園小一適應活動，家中的默書練習，媽媽給孩子100分的信心。(受訪者提供)

孩子就是孩子，難免有鬧情緒的時候，媽媽要想辦法去維持良好的親子關係，「孩子溫習約法三章」，是一個十分簡單但隱藏力量去維繫親子關係的視覺提示，小朋友不明白何謂專心溫習，也提醒家長需要常常覺察自己有沒有聆聽孩子的需要，接納孩子的限制，若做到溫柔而堅定地教導，無論協助孩子處理家課或溫習考試也能維繫良好學習氣氛，事半功倍。

最後，Nana媽寄語父母在照顧家庭孩子同時，也要好好學習欣賞自己，多關顧自己內心需要，

相信一個有自信開心的媽媽，也為家庭帶來更多正能量，孩子更健康快樂地成長，也鼓勵各位家長多分享，助人助已。

▲ 兩年前創立了「Nana媽媽筆記本」，希望將一些筆錄的教學資源和心得和家長們分享，也令她有了心靈上的寄托，重新出發。

記者：胡麗珊