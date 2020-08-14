【火眼實驗室】中山紀念公園體育館掛上華昇診斷中心海報　陳肇始稱實驗室已準備就緒

▲ 中山紀念公園體育館今日掛上海報，上面寫上華昇診斷中心，火眼點亮世界。（陳靜儀攝）

中山紀念公園體育館將會供華大基因改裝成臨時氣膜實驗室，本報記者今日（14日）拍攝到，有工作人員正在體育館內懸掛一幅寫上「華昇診斷中心 火眼點亮世界」的大型海報，工作人員也陸續將寫上「空調」的木箱搬入去，也有多個大型的木架，寫上生物安全櫃等物資。

【新冠肺炎】本港今新增48宗確診個案 另有約30宗初步確診

食物及衞生局局長陳肇始昨日（13日）在社交媒體指，與創科局局長中午到了中山紀念公園體育館，參觀「臨時氣膜火眼實驗室」的搭建情況，她指出16個氣膜實驗室大致準備就緒，而實驗室符合第二級生物安全水平，並採取妥善的感染控制措施，確保衞生，不會影響附近民居或環境。

她又稱「普及社區檢測計劃」旨在盡早識別受感染人士，尤其是沒病徵而帶病毒的「隱形患者」，務求切斷社會區傳播鏈，更有效控制疫情。參與「檢測計劃」屬自願性質，重申為檢測而收集或使用的任何個人資料都會嚴守《個人資料（私隱）條例》（第486章）規定，加密儲存在政府數據中心的伺服器內，不會傳送至境外；檢測樣本也不會送出香港以外，在完成檢測用途後便會銷毁。

▲ （陳靜儀攝）

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為配合政府即將推行的全民病毒檢測，位於西營盤的中山紀念公園體育館將會改裝成臨時氣膜實驗室，負責有關設施的華大基因香港「火眼實驗室」前線總指揮曹蘇傑早前接受新華社專訪時指，首部分實驗室已經峻工，全部檢測儀器本周內可以進場；他又推薦設施啟用後以口咽拭子採樣。

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責任編輯：陳梓蔚