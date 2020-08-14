【泰國復課】泰國疫情受控中小幼復課　學生躲入防疫護罩隔住膠片上課食飯

▲ 泰國至今確診個案3千多宗，疫情比香港緩和，早前已復課並加強防疫措施。

新冠肺炎肆虐全球，絕大部分學生在過去大半年都以網上課堂為主，香港的學校在新學期暫時仍不能面授。其中一個疫情比香港緩和的亞洲國家泰國，已於7月復課至今，未有再大爆發跡象。近日有媒體走訪泰國學校了解防疫措施，見到學生不論上堂、小息和午飯，都在重重護罩內進行。

▲ 有小學在課室安裝透明膠擋，同學之間只能隔住塊膠說話。（新華社）

綜合外媒報遁，近日有傳媒走訪曼谷一所小學視察，該校自3月因疫情被逼關閉，直至7月復課，約250名學生重返校園。校方對防疫有高度戒備，增添一款由膠管和透明膠片砌成的方形帳篷，無論上堂或小息玩耍，學生都會在透明方形帳篷內進行。

▲ 幼稚園學生以透明膠擋分隔學習。（法新社）

在膠板內上課食飯如自修室

有學校則提供黃色膠板去摺成三面隔板放在桌上，令整個課室猶如自修室；午飯、食茶點時，學生與學生之間都用這款隔板防飛沫。

▲ 年幼學童在黃色護罩下食茶點。（RTI 影片截圖）

不過有家長擔憂學生在黃色膠板內，睡著都未必有人知，影響學習，建議校方轉用透明膠會比較好一點。另有學校則在課室的每張書桌旁安裝透明膠擋，同學只能隔住塊膠片/布去打招呼及聊天。

▲ 學生入門口要先經過鞋底消毒器。（法新社）

設鞋底消毒器 提供面罩

從多張外媒相片中可見，泰國很多學校都做足防疫措施，保持社交距離上課及做運動。除了提供基本的酒精搓手液及加裝洗手設備外，校門附近還設鞋底消毒器；甚至為每位學生提供面罩眼罩組合，有些頭頂更加裝「1.5米竹蜻蜒」，提醒學生要保持社交距離。

▲ 學生返學戴上面罩加眼罩組合。（法新社）

截至目前為止，泰國確診個案為3,376宗，共58人死亡，兩個數字都比香港低。

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責任編輯︰林綺玲