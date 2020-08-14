涉向物業代理提供2萬元賄款 公司女東主提供利益罪成判緩刑

▲ 公司女東主黃世琼涉向物業代理提供2萬元賄款，今於九龍城裁判法院獲判緩刑。(資料圖片)

53歲公司女東主有意購入西九龍一私人屋苑單位，並與美聯物業的代理商議交易，其間給予對方2萬元賄款，以較低價格買入作價2,700萬元的單位。涉案女東主早前否認向代理人提供利益罪，經審訊後被定罪，今（14日）於九龍城裁判法院被判監2個月，緩刑1年。裁判官判刑時指，本案起因是物業代理不斷要求賄款，而被告提供賄款是於買賣後發生，對交易並無影響。

53歲被告黃世琼為工程公司東主，控罪指她於2018年7月28日無合法權限或合理辯解，向1名美聯物業的物業代理提供2萬元，作為該物業代理商議以較低買價讓被告購買該物業及促致該物業買賣的誘因或報酬。

裁判官判刑時指，報告內容非常正面，感化官認為根本毋須要求她做社會服務，故不建議判以社會服務令。裁判官接納被告犯案與平日性格不符，涉案金額亦不多，另有證據顯示本案的起因是物業代理不斷要求賄款，而被告提供賄款是於物業買賣完成後發生，對交易並無影響，故判監2個月，緩刑1年。

控方案情指，被告打算在西九龍某私人屋苑購買1個單位，美聯物業替她物色了一個連車位、作價2,700萬元的物業，被告最終以2,688萬元買入該單位。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂